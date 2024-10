Stampa

Il calcolo della percentuale deve essere effettuato ogni volta che vedrai comparire il simbolo del percento, ovvero %. È un calcolo molto utile perché, come avrai probabilmente intuito, questo simbolo si ritrova più o meno ovunque. Nei negozi durante i saldi, in uno studio scientifico quando vengono spiegati i risultati, in articolo di giornale o nei telegiornali quando mostrano dei dati. Sapere quindi di cosa si stia parlando e soprattutto cosa significhi, in numeri, quella percentuale è fondamentale per avere una comprensione corretta dell'informazione (e non farsi, ad esempio, fregare dei soldi!). Proviamo allora a capire meglio insieme come si calcola la percentuale senza la calcolatrice:

Cos'è la percentuale

La definizione corretta di percentuale è la seguente: la percentuale è una frazione avente come denominatore 100 che esprime quante unità soddisfano la condizione di cui si sta parlando. Ad esempio, in Italia circa l'8% della popolazione ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Significa che su 100 persone italiane, 8 saranno bionde con gli occhi azzurri. Ma quante sono quindi, di preciso, le persone con queste caratteristiche sull'intera popolazione italiana di 59 milioni di abitanti? Ci arriviamo.

La percentuale, come quindi avrai capito, è una proporzione, espressa su una scala di 100, dove 100 rappresenta appunto il totale. Nel nostro esempio, 100 corrisponde ai 59 milioni di abitanti.

Perché si usa la percentuale

Ma perché usiamo la percentuale? Non potremmo usare semplicemente i numeri che indicano la quantità precisa? In realtà, no o comunque non sempre. La percentuale ci aiuta ad avere un'idea migliore della quantità quando i numeri potrebbero confonderci e si utilizza in diversi campi come matematica, economia e finanza, statistica ma soprattutto vita quotidiana.

Ad esempio, se ti dico che in Italia ci sono 4.720.000 persone con i capelli biondi e gli occhi azzurri, forse non riuscirai ad avere un'idea di quante siano effettivamente, soprattutto se non conosci il numero totale degli abitanti del nostro paese. Ma se ti dico che in Italia l'8% delle persone hanno i capelli biondi e gli occhi azzurri, intuirai immediatamente che si tratta di una piccola parte della popolazione. La percentuale ci aiuta quindi a suddividere meglio un intero in porzioni comprensibili.

Non solo. Se ti dico che in Italia ci sono 4.720.000 persone con i capelli biondi e gli occhi azzurri e che negli Stati Uniti le persone con le medesime caratteristiche sono 29.970.000 ti sembrerà che nel secondo caso siano molte di più. Ma se calcoliamo la percentuale basandoci sugli abitanti totali (333 milioni negli USA) scopriamo che è il 9,1%, non molto diverso dall'Italia insomma. La percentuale è quindi utile per confronti e analisi quando i numeri assoluti sono invece distanti tra loro.

Se poi le persone bionde e con gli occhi azzurri il prossimo anno dovessero diventare 5.000.000, per rappresentare meglio questa variazione potremmo dire che sono aumentate del 5,6%.

Come si calcola la percentuale senza la calcolatrice

Vediamo allora come si calcola la percentuale senza la calcolatrice, un procedimento che ti può tornare utile quando devi svolgere quel calcolo rapidamente magari proprio davanti a un paio di scarpe in saldo. La formula è questa:

numero di partenza x percentuale : 100 = risultato.

Proviamo ad applicarla: facciamo finta che il paio di scarpe che ci piace costasse in origine 200 euro e che oggi sia in sconto al 40%. La formula diventa così:

200x40:100 = 8.000: 100 = 80

200 - 80 (lo sconto effettivo applicato) = 120

Le scarpe dunque oggi costeranno 120 euro.

Come si calcola la percentuale fra due numeri

Se a questo punto siamo diventati così bravi da calcolare velocemente la percentuale di un numero, proviamo a farlo tra due numeri. Se ad esempio diventi tu il commesso del negozio e vuoi capire cosa devi scrivere sul cartellino dello sconto, sapendo che il costo delle scarpe passa da 200 euro a 120 euro? Come si esprime in percentuale? Dovremo girare la formula di prima in questo modo:

Porzione : l'insieme = X x 100

Si legge: la porzione sta all'insieme espresso in numeri assoluti, come X sta a 100.

Dunque il calcolo diventa:

120 : 200 = 0,6 x 100 → 0,6x100= 60

120 rappresenta quindi il 60% di 200. Sappiamo che 100 - 60 = 40, dunque lo sconto da applicare sarà del 40%.

La rappresentazione grafica della percentuale

Per comunicare meglio la percentuale, spesso si ricorre a una comunicazione visiva sfruttando la rappresentazione grafica con un grafico a torta o un diagramma a barre.

I primi sono quei cerchi suddivisi in fette di diverse dimensioni, e spesso di diversi colori, in base a quanto è grande la porzione che rappresentano. La somma di tutte le fette corrisponde alla torta intera, cioè a 100. Con un grafico a torta si può capire subito quale porzione è più grande di un'altra all'interno di uno stesso insieme e può quindi essere utile per intuire immediatamente le proporzioni relative a diverse categorie. Ad esempio, se in una classe ci sono più maschi o femmine, oppure se ci sono più persone con i capelli castani, mori o biondi.

I diagrammi a barre invece sono composti da colonne la cui dimensione varia in base alla grandezza della percentuale e sono utili per confrontare le percentuali tra diversi periodi. Ad esempio, se vuoi tenere il conto di quante sufficienze hai preso rispetto ai voti di tutto l'anno e creare una serie con tutti gli anni scolastici per capire se i voti stiano migliorando oppure no.