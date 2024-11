Come si calcola la mediana, un valore più utile di quello che pensi

Stampa

Prima di tutto, vediamo perché calcolare la mediana può essere utile nella vita di tutti i giorni. Immagina di essere un influencer che ha appena lanciato una linea di scarpe personalizzate a tema anime: le tue creazioni stanno riscuotendo un grande successo, ma prima di andare in produzione devi capire quali numeri di scarpe sono i più richiesti. Che fare? Un semplice sondaggio, ovvero un’indagine statistica!

Per capire rapidamente i risultati dell’indagine statistica, cioè l’insieme delle risposte dei tuoi potenziali clienti, puoi usare i tre indici di posizione, cioè quei numeri che riassumono le caratteristiche principali dei dati raccolti: la media, la mediana e la moda.

Cosa sono e come funzionano la media, la mediana e la moda

La media è la somma di tutti i valori, divisa per il numero totale di dati raccolti. La media rappresenta quindi il “centro” dei dati. La mediana è il valore che si trova esattamente a metà quando ordiniamo i dati in ordine crescente. Se il numero di dati è dispari, la mediana è il valore centrale; se il numero dei dati è pari, è la media dei due valori centrali.

La moda è il valore che si ripete più frequentemente all’interno dei dati raccolti. Teoria difficile? Non preoccuparti, ora facciamo un esempio pratico!

Come si calcolano la media, la mediana e la moda: un esempio

Riprendiamo l’idea degli influencer e delle scarpe anime e vediamo come calcolare la mediana, la media e la moda in base ai dati raccolti.

Immaginiamo di avere queste taglie di scarpe ottenute dal sondaggio:

38, 39, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 43, 44

Per calcolare la media sommiamo tutti i valori e dividiamo il risultato per il numero totale dei dati

raccolti.

38+39+40+40+41+41+41+42+43+43+43+44 = 495

495 ÷ 12 (il numero dei dati raccolti) = 41,25

La media è 41,25.

Per calcolare la mediana, poiché abbiamo 12 dati, prendiamo la media tra il 6° e il 7° valore.

38, 39, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 43, 44

Poiché entrambi i numeri sono 41, la mediana è 41.

Per calcolare la moda invece è facile: basta indicare il valore che si ripete più spesso.

38, 39, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 43, 44

In questo caso, le mode sono 41 e 43, poiché si ripetono 3 volte ciascuno.

Cosa ci dice la mediana e perché è utile

La mediana è utile perché individua il valore centrale di un insieme di dati, senza essere influenzata da valori estremamente alti o bassi. A differenza della media, che può essere “spostata” da valori molto elevati o molto bassi, la mediana rimane stabile, rappresentando un valore “tipico” dei dati.

Nel caso degli influencer, quindi, la mediana ci mostra quale valore è al centro dei dati raccolti dall’indagine statistica e ci aiuta a individuare quali taglie produrre in quantità maggiore.

Pertanto, in riferimento al nostro esempio, possiamo valutare che sarebbe una buona idea produrre più scarpe nelle taglie 41 e 43, e anche qualche paio in taglia 42 per coprire la media. Questo perché: