Ripasso perfetto, trucchi e tecniche

Le mappe concettuali rispecchiano il modo con cui noi pensiamo, ossia in maniera associativa! Esistono anche programmi per il computer che ti aiutano a fare delle mappe concettuali perfette, ma carta e penna, colori, frecce, per te bastano!

Per ricordare occorre non solo aver capito ciò che si è studiato, ma anche ripassare sistematicamente. Se non lo fai con costanza ti costerà molta più fatica, il farlo dopo!

Consiglio: quando incominci a ripassare scrivi tutto quello che ti viene in mente riguardo all'argomento che stai affrontando. Confronta poi queste tue note con gli appunti che hai preso in classe o mentre studiavi la materia per la prima volta.

Ripassare è un po' come mettere le idee in un cassetto che si aprirà al momento opportuno, davanti al foglio bianco o davanti alla prof che ti farà una domanda!

Il segreto di una memoria scolastica di ferro risiede nel dedicare la maggior parte del proprio tempo di studio alla ripetizione e alla rielaborazione. Come? Ripetendo immediatamente ciò che si è appena ascoltato o appena appreso: in psicologia, questa tecnica è chiamata "sovrapprendimento" e "verifica immediata".

Quando la verifica si avvicina l'importante è mantenere la calma e pensare alla tranquillità che ci aspetta dopo! Cosa possiamo fare, invece, prima per arrivare tranquilli al momento della verifica? Ovviamente facendo un bel ripasso.

Quando arriva l’ora di ripassare si è assaliti da una strana sensazione! Pensi di sapere tutto e, allo stesso tempo, di non sapere niente. Tranquillo!

RIORDINIAMO LE IDEE

Con il ripasso, tutto quello che hai imparato è come l'arredamento di una stanza: devi solo cambiare la disposizione dei mobili. Non si tratta di ricordare nozioni già acquisite ma di rielaborarle in modo che rimangano sempre a tua disposizione!

Un ripasso svolto con metodo è una garanzia di riuscita non solo per gli esami che affronterai: a scuola o all'università, ma per molte altre cose che farai nella tua vita.

PERCHÉ RIPASSARE È IMPORTANTE?

Ripassare significa inchiodare le informazioni nella memoria.

Infatti chi non ripete... dimentica! Anche se in precedenza aveva imparato bene le nozioni!

GIOCA D'ANTICIPO: RIPASSA SUBITO!

Il processo di memorizzazione è più attivo all'inizio e alla fine di un periodo di studio. Ma occorre aspettare che il cervello abbia avuto modo di immagazzinare le informazioni. Per cui, prima di ripassare, aspetta un po' e fai una pausa. Ma non troppo lunga! 24 ore dopo aver studiato si perde, in media, circa l'80% delle informazioni acquisite!

RIPASSO? SEMPRE!

Il ripasso va fatto continuamente, nei momenti liberi e disponibili!

Quanto più mantieni in allenamento le tue conoscenze (aprendo e chiudendo i cassetti della tua memoria), tanto più ti riuscirà facile comprendere e memorizzare. Immagina delle palle di neve che ingrossano sempre di più mentre rotolano su se stesse!

IL RIPASSO: UN GIOCO DI RUOLO... DI SQUADRA

Di norma è preferibile studiare da soli. Invece è molto utile ripassare insieme: serve a confrontarti anche in maniera creativa su ciò che hai appreso, discutere e chiarirsi dei concetti.

Puoi essere, a turno, quello che pone le domande e quello che risponde. È anche un buon modo per gestire l'ansia da interrogazione!

Questo gioco di ruolo ti servirà non solo da verifica, ma ti abituerà a sentire in che modo ripeti e spieghi le cose. Ti renderà più sciolto e imparerai a controllare le incertezze tipiche dell'esposizione orale e, soprattutto, ti aiuterà a scegliere i termini giusti da usare per ogni materia.

I PRIMI APPUNTI NON SI SCORDANO MAI

Integra nella tua mente le informazioni mancanti oppure riordina le note e gli appunti presi durante lo studio e se necessario riscrivili in modo ordinato.



GLI EVIDENZIATORI: L'ARMA SEGRETA

Ormai ti è chiaro: un buon ripasso si prepara in anticipo. I tuoi migliori amici, durante lo studio, devono essere matite colorate ed evidenziatori con cui sottolineare le frasi e i concetti più importanti.

Così il ripasso diventerà veloce e ti basterà scorrere le frasi sottolineate per riattivare la memoria, anche, di cose che hai studiato a inizio dell'anno!

LE MAPPE CONCETTUALI

Crea delle reti: è più facile ricordare le cose che sono associate o legate tra di loro . Le informazioni nella nostra mente si organizzano, come le persone, in gruppi, o reti, o sistemi coerenti e significativi. Fai dei disegni, unisci i concetti di una materia che si possono collegare tra loro.

