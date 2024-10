Stampa

Come faccio ad avere più concentrazione quando studio?

Cara Ginevra, cominciamo col dire come NON bisogna studiare. Molti ragazzi e ragazze usano il metodo “leggisottolinea- ripeti”. Il limite di questo approccio è che se dimentichiamo un passaggio (per esempio il terzo) andiamo nel pallone.

Impara a farti le domande giuste

Inizia, invece, ponendoti due domande: la domanda del passato (che cosa so già di questo argomento?) e la domanda del futuro (che cos’altro potrei scoprire?).

Disponi un foglio in orizzontale e al centro scrivi l’argomento, per esempio la Luna. La mappa ti è subito amica perché da “Luna” potrai far partire a raggiera 6 o 7 rami.

Per ogni paragrafo del testo lavora in 3 mosse: lettura (del paragrafo), sottolineatura (delle parole-chiave importanti) e scrittura (trasforma quanto sottolineato in una micro frase da scrivere dove vuoi nella mappa o sul libro).

L’ultimo passaggio è il più importante: scrivi lungo il ramo della mappa la “domanda di comprensione” legata alla micro frase che hai appena inserito. Procedendo così, di paragrafo in paragrafo, avrai una Mappa Amica da cui si irradiano le domande più importanti: che cos’è la Luna? Quale dimensione ha? Chi è stato il primo uomo a mettervi piede? ecc.

Colori e concentrazione

La forza della Mappa Amica, non sono le micro frasi, ma le domande di comprensione con cui potrai ricordare ed esporre senza sforzo. Un ultimo consiglio: usa colori sgargianti, per disegnare la mappa. I colori aiutano il cervello ad apprendere con minor fatica!