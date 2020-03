Ciliegie o ciliege: come si scrive?

Stampa

Ogni volta che vi sorge il dubbio sulla corretta forma ortografica tra ciliegie e ciliege, ricordatevi la regola d'oro:

Se la sillaba -cia o -gia È PRECEDUTA DA UNA VOCALE, al plurale la parola MANTIENE la vocale nella sillaba finale

Se invece la sillaba È PRECEDUTA DA UNA CONSONANTE, al plurale la parola NON mantiene la vocale nella sillaba finale.

Con questa semplice linea guida, non potrete più sbagliare, ma se proprio non vi entra in testa, l'Accademia della Crusca, la somma autorità in campo linguistico afferma:



«La cosa migliore da fare è controllare i plurali difficili sul vocabolario. Oltre a indicarvi la forma giusta, esso avverte che, accanto ai plurali considerati corretti, anche forme come ciliege, valige, e province sono ormai usate e largamente accettate».

DIECI ESEMPI

Ecco dieci parole in -cia e -gia da tenere bene a mente:

l'acacia - le acacie

l'audacia - le audacie

la camicia - le camicie

la ciliegia - le ciliegie

la fiducia - le fiducie

grigia - grigie

malvagia - malvagie

la socia le socie

sudicia - sudicie

la valigia - le valigie

Fonte: Accademia della Crusca

