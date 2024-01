Chi ha inventato Wikipedia?

Stampa

Wikipedia è un'enciclopedia online, aperta a tutti e gratuita. Per consultarla basta un pc, un tablet o uno smartphone. Wikipedia nasce da Nupedia , un progetto che prevedeva la creazione di una enciclopedia libera online le cui voci fossero revisionate da esperti attraverso un processo minuzioso. Nupedia venne fondata il 9 marzo 2000 dalla società Bomis, le cui figure principali erano Jimmy Wales, allora amministratore delegato della Bomis, e Larry Sanger, redattore capo di Nupedia e successivamente di Wikipedia. Il fatto è che la crescita di Nupedia era troppo lenta e faticosa: in tre anni vennero scritte appena 24 voci!

Da Nupedia a Wikipedia

E così, il 15 gennaio 2001 venne lanciata Wikipedia, la cui differenza principale con Nupedia (e con tutte le enciclopedie tradizionali) è che le voci sono scritte direttamente dagli utenti, e sottoposte a un processo di revisione da parte degli stessi lettori, invitati a segnalare e a correggere gli errori. Nel corso del 2001, sul sito Wikipedia.com (in lingua inglese) si svilupparono le edizioni in francese, tedesco, inglese, catalano, spagnolo, svedese e portoghese. Nupedia e Wikipedia coesistettero finché la prima fu chiusa nel 2003 e i suoi testi incorporati in Wikipedia. Larry Sanger uscì di scena e venne creata una biforcazione dell'edizione di Wikipedia in spagnolo, che formò l'Enciclopedia Libre.

La versione italiana

La versione italiana di Wikipedia è stata lanciata l'11 maggio del 2001 e al momento è l'ottava al mondo per numero di voci: più di 1 milione 842 mila 902 pagine (aggiornamento al 12 gennaio 2024). Da quando Wikipedia ha raggiunto un considerevole numero di voci, giornali e tv (i mass media) la citano sempre più spesso. È diventata un tipico fenomeno del Web 2.0 grazie anche alla sua particolarità di essere modificabile e aggiornabile da chiunque, e nel corso degli anni sono state aggiunti molti altri progetti (come Wikizonario, Wikiquote o Wikibooks) tutti legati alla Wikimedia Foundation.

Perché si chiama "wikipedia"?



Il wiki è un sito web che permette ai lettori di aggiungere, modificare o cancellare contenuti attraverso un browser web (ossia il programma che usate per navigare in internet). Wiki è una parola di origine hawaiana che significa "molto veloce": il termine "wikipedia" è l'unione di quest'ultimo con la parte finale della parole "enciclopedia". E questa scelta le ha portato fortuna: secondo il Guinness World Record, Wikipedia è l'enciclopedia più grande del mondo!