Chi ha inventato la gomma da masticare?

Fate attenzione a dove mettete i piedi a Londra: potreste finire incollati! A cosa? A dei "quadri" realizzati con chewing gum dall'artista Ben Wilson. E voi gettate le gomme per strada o le attaccate sotto al banco? Fonte: Focus

La gomma da masticare deriva tutti i suoi nomi italiani, più o meno storpiati, dal nome inglese chewing gum , che letteralmente significa gomma da masticare : ma chi l'ha inventata e quando?

Cominciamo col dire che il chewing gum è un "dolce" diverso da tutti gli altri. Infatti, una volta che ci si è stufati di masticato non va ingoiato , bensì gettato nel cestino!

Le prime tracce della gomma da masticare risalgono addirittura all'epoca dei Maya , la popolazione centro americana la cui civiltà è cominciata più di 500 anni prima di Cristo .



I Maya masticavano abitualmente palline di gomma ricavate da una pianta che, nella loro lingua (il nahuatl) veniva chiamata "chicle".



La nascita della gomma da masticare che conosciamo noi risale invece a tempi moderni, precisamente al 28 dicembre 1869 . Quel giorno l'americano William Semple brevettò la prima ricetta e, due anni dopo, mise in commercio nello stato del New Jersey ( Stati Uniti) questa strana caramella. Le tecniche di produzione migliorarono poi di anno in anno fino ad arrivare alle gomme che conosciamo noi.

