Chi ha inventato i banchi scolastici? La domanda sorge spontanea in questi giorni: sentiamo tanto parlare delle nuove modalità anti-coronavirus da decidere e seguire prima di tornare a scuola.

Prima dei banchi

Prima del 1800 la maggior parte dei bambini non andava a scuola: si studiava a casa, scrivendo e leggendo o ascoltando il maestro seduti su un tavolo, quindi di dimensioni "da adulto". Anche quando inventarono la scuola, all'inizio, non c'erano leggi che obbligavano a frequentarla. Molti bambini lavoravano nelle fabbriche o per i loro genitori. I più ricchi ricevevano istruzioni, appunto, direttamente a casa.

Nella scuola "vera", gli alunni studiavano su lunghi tavoli di legno, oppure si sedevano su panchine senza scrivania davanti, leggendo o scrivendo coi libri appoggiati sulle gambe.

Chi ha inventato i banchi di scuola

Il primo ad aver progettato banchi dedicati allo studio e pensati per le "dimensioni ridotte" dei ragazzi fu l'americano John Loughlin, fondatore della Sidney School Furniture Company, nel 1880: i primi banchi di scuola si chiamavano fashion desk, cioè scrivania alla moda. Erano infatti progettati seguendo la conformazione del corpo a T: erano lunghi, con uno spazio per il calamaio (un recipiente pieno di inchiostro con il pennino per scrivere: non erano ancora state inventate le penne!) e una panca attaccata sul davanti. Sulla panca potevano sedersi fino a tre studenti, che per appoggiare i libri o scrivere usavano il banco della panca posta davanti a loro (vedi foto).

Sebbene l'abbia inventato Loughlin, il brevetto di questo tipo di scrivania come "school desks" (in italiano banchi di scuola) è di Anna Breadin nel 1889. La Sidney School Furniture Company di Loughlin, però, ha continuato a produrli.

Come cambiano i banchi di scuola

Agli inizi del 900, grazie all'introduzione di diversi manuali scolastici, i banchi di scuola si evolvono rispondendo a nuove esigenze: il tavolo diventa apribile per nascondere sotto uno scaffale dove riporre libri e altro materiale scolastico.

Col passare del tempo, per far fronte all'aumento del numero degli alunni, furono realizzati banchi più grandi come il Welsh School Desk. Questi nuovi banchi ospitavano due studenti seduti di fianco e avevano un doppio scaffale per i libri.

Negli anni '30, il "Banco di scuola regolabile" consentiva di regolare la scrivania in verticale e di ruotare la sedia.

Negli anni 60, per costruire i banchi di scuola al legno si preferiscono altri materiali meno costosi come l'acciaio o la plastica.

Le scrivanie hanno continuato ad evolversi negli anni '70. Uno dei modelli più popolari era la scrivania in fibra di legno, plastica e ferro: lo scaffale scompare e viene aggiunto sotto al sedile uno spazio per la cartella.