Che cos’è il premio Nobel?

Il premio Nobel è uno dei più importanti riconoscimenti del mondo. Viene assegnato ogni anno a persone che si sono distinte nei campi della conoscenza umana e hanno «portato considerevoli benefici all'umanità».

I premi vanno a scienziati, a scrittori, a uomini politici, ossia a persone che hanno dedicato la loro vita a compiere scoperte e invenzioni, a comporre opere letterarie o che si sono impegnate per la pace nel mondo.

IL NOME

Il premio prende il nome da Alfred Nobel (1833-1896), il chimico e industriale svedese che, fino a quando decise di dare il suo nome a un premio, era considerato un uomo pessimo, visto che aveva inventato la dinamite, l'esplosivo responsabile di tantissime morti.

L'encomio venne infatti istituito il 27 novembre 1895, quando Alfred Nobel ne sottoscrisse la creaizione nel proprio testamento.

UN'ORIGINE "PARTICOLARE"

I premi Nobel furono assegnati per la prima volta nel 1901: premio per la pace, per la letteratura, per la chimica, per la medicina e per la fisica. I vincitori sono comunicati in ottobre (oggi quelli per la fisica, come avete letto sopra) ma la consegna avviene il 10 dicembre (anniversario della morte di Nobel) presso la Sala dei Concerti di Stoccolma.

Ma come mai un industriale famoso per le bombe ha legato il proprio nome a un premio che celebra le migliori azioni degli uomini? Non dimentichiamo che esiste anche il premio Nobel per la Pace, che viene assegnato a Oslo il 10 dicembre di ogni anno. La storia è piuttosto buffa.

Nel 1888, a Cannes, Ludvig, fratello di Alfred, morì. Un giornale francese, per sbaglio, pubblicò il necrologio (cioè l'annuncio funebre) per la morte di Alfred anziché del fratello. Il breve articolo che accompagnava la notizia della morte diceva: "Il mercante di morte è morto. Alfred Nobel, che divenne ricco trovando il modo di uccidere il maggior numero di persone nel modo più veloce possibile, è morto ieri".

Dopo aver letto questo pessimo ricordo scritto per lui, Alfred Nobel cominciò a preoccuparsi di come sarebbe stato ricordato alla sua “vera morte". Decise così di creare un premio, che porta il suo nome, da assegnare in Svezia agli uomini capaci di creare cose belle e compiere belle azioni anziché cose pericolose e mortali come la dinamite.

