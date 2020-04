Pablo Picasso: il maestro del cubismo

Stampa

Tutti avrete sentito parlare di Pablo Picasso (1881-1973), considerato uno degli artisti più geniali del Novecento.

Ma comprendere le sue opere non è facile. Anzi, spesso vedendo un suo quadro non si capisce niente e viene quasi da pensare che a dipingere così ci riesce anche un bambino. In realtà il suo lavoro non è facile come sembra. Proviamo dunque a capire che cosa vuole dirci l'artista spagnolo con i suoi dipinti.

GLI ESORDI

Se pensate che Picasso non sappia disegnare vi sbagliate di grosso. Intanto era figlio di un pittore e ha iniziato a impugnare i pennelli da giovanissimo, acquisendo abilità tecniche sorprendenti. Alla Scuola di Belle Arti di Barcellona, che ha iniziato a frequentare a 14 anni, stupiva già i docenti per le sue incredibili doti. Basta vedere le opere che realizza in questo periodo 'accademico' come: "Prima comunione", 1896 e "Scienza e carità", 1897.