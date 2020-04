Cinque cose che non sapevi sul mondo del Signore degli Anelli!

Stampa

Per gli amanti del fantasy, il mondo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit rappresenta una vera icona del genere, con le sue storie e ambientazioni che riescono a proiettare i lettori (o gli spettatori) in una realtà magica ma allo stesso tempo piuttosto famigliare.

Chi non conosce insomma le gesta di Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf e della loro Compagnia per distruggere l'Anello del Potere e il malvagio Sauron? Eppure, anche se molti conoscono a mena dito la trama e i personaggi della mitica Terra di Mezzo, il mondo creato da J.R.R. Tolkien è così variegato e ricco di spunti che è quasi impossibile sapere proprio tutto a riguardo.

Ecco allora per voi Focusini 5 curiosità che solo i più accaniti e attenti fan del Signore degli Anelli potrebbero conoscere:

1 - L'INTERO MONDO IMMAGINARIO DI TOLKIEN NACQUE DALLA CORREZIONE DI UN COMPITO

Prima di dedicarsi completamente all'attività letteraria, Tolkien era un Professore di Filologia (cioè lo studio e l'interpretazione dei testi scritti) all'Università di Oxford e, come ogni professore, parte del suo tempo era dedicato alla correzione dei compiti dei suoi studenti.

Un giorno accadde che mentre stava guardando la tesina di uno studente, scoprì una pagina lasciata bianca ma, anziché indispettirsi per la pigrizia dell'allievo, vi scrisse di getto la frase apparentemente senza senso che recitava: «in un buco nella terra viveva un Hobbit».

Tolkien non aveva mai scritto prima la parola "Hobbit", e quel gesto per vincere la noia delle correzioni fu la fiammella che accese l'intero fuoco creativo per la nascita del mondo di Frodo e compagni.

2 - LE LINGUE DELLA TERRA DI MEZZO NACQUERO PRIMA DELLA STORIA E DEI PERSONAGGI

Tolkien era un esperto e uno studioso di lingue e spesso si divertiva a combinare i vari elementi di diverse parlate per creare linguaggi inventati ma piuttosto credibili: nacquero così l'elfico, la lingua di Mordor e i dialetti dei Nani

Lo stesso Tolkien soleva affermare che tutto il mondo de Lo Hobbit prima e del Signore degli Anelli poi era stato creato per dare corpo alle lingue da lui create!

3 - DILATAZIONE TEMPORALE

Per chi non avesse letto i libri ma si fosse basato solo sui film, potrebbe essere una sorpresa. Trattandosi di una vicenda a "carattere storico" (anche se con personaggi di fantasia, i meccanismi e gli accadimenti voluti da Tolkien seguono infatti una certa coerenza storica), i fatti raccontati rispettano infatti alcune "necessità temporali" che rendono il tutto più verosimile. Un esempio? Tra la scoperta dell'Anello da parte di Frodo e la sua partenza resa inevitabile dall'ormai accresciuta forza di Sauron, passano ben 17 anni!

4 - LEGOLAS È BIONDO? CHISSÀ...

Il volto dell'Elfo Legolas è ormai associato a quello dell'attore Orlando Bloom e ad una luna chioma bionda. Ma nel libro questo aspetto non è mai stato specificato!

Così come la Rowling non aveva mai specificato il colore della pelle di Hermione nel suo Harry Potter (e infatti nello spettacolo teatrale è interpretata da un'attrice di colore), così Tolkien non ci ha mai detto se i capelli di Legolas fossero davvero color oro come quelli di suo padre (Thranduil), anche se tutti lo danno per scontato.

5 - IL MONTE FATO ESISTE DAVVERO

Già, esiste davvero una montagna che si chiama come il vulcano dove è stato forgiato l'Unico Anello, ma non lo troverete sugli atlanti.

Monte Fato (Doom Mons in inglese) si trova infatti su Titano, la gigantesca Luna di Saturno che ospita tanti luoghi geografici i cui nomi richiamano elementi fantasy come il Lago Kraken o le Montagne Nebbiose (altro riferimento alla Terra di Mezzo).