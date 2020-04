I quadri più famosi nella storia dell’Arte

Credits: Ipa-Agency

OFELIA (John Everett Millais, 1851-1852). La scena riprende un momento dell'Amleto, una delle opere più famose di Shakespeare: Ofelia, straziata dal dolore per l'uccisione del padre da parte dello stesso Amleto, annega in un fiume. Per terminare il dipinto, Millais tenne la propria modella in una vasca piena d'acqua per ore e ore