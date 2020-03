I 10 palazzi reali più grandi del mondo

Stampa

Maestosi tesori architettonici, i palazzi reali non solo sono le dimore dove alloggiano re e regine, ma rappresentano veri e propri simboli del potere che spesso sopravvivono alle stesse casate nobiliari che li eressero.

Ma quali sono i palazzi reali più grandi del mondo? Ve lo dice Focus Junior!

10 - PALAZZO REALE DI STOCCOLMA: 61.120 mq

Il palazzo reale di Stoccolma, o Stockholms slott, come lo chiamano gli svedesi, si erge sull'isoletta di Stadsholmen ed è la dimora della famiglia reale della Svezia.

L'importante edificio in stile barocco fu interamente ricostruito dopo l'incendio del 1697 che rase al suolo il palazzo originale.

9 - PALAZZO DI VERSAILLES: 67.000 mq

Uno dei simboli più celebri del potere monarchico, il Palazzo (o Reggia) di Versailles divenne la residenza ufficiale della Corte reale sotto Luigi XIV, il famoso "Re Sole".

Sebbene le sue sale e i suoi arredi fossero tra le opere più belle del tempo, la reggia era una sorta di "prigione dorata" per la nobiltà francese. Luigi XIV infatti volle che tutti gli aristocratici più importanti si trasferissero a Versailles per poterli controllare meglio e instaurare il suo regime assolutistico

8 - PALAZZO TOPKAPI: 70.000 mq

Il Palazzo Topkapi si trova ad Istanbul ed è stato per molto tempo un importante centro del potere imperiale ottomano.

Fatto costruire dal sultano Maometto II per dominare su Costantinoli (così era chiamata Istanbul), il palazzo dapprima fu la dimora dello stesso sovrano ma poi perse via via d'importanza nel corso dei soli.

Nel 1924 divenne il primo grande museo della nascente Repubblica di Turchia.

7 - BUCKINGHAM PALACE: 77.000 mq

La famosissima dimora della Regina Elisabetta e di tutta la Royal Family è uno degli edifici più conosciuti al mondo. L'edificio originario fu costruito come residenza di campagna per il duca di Buckingham (da qui il nome), ma nel tempo divenne il palazzo del sovrano e fu progressivamente inglobato all'interno dell'area urbana londinese.

Ancora oggi molte cerimonie ufficiali delle istituzioni britanniche si tengono qui.

6 - PALAZZO DEL QUIRINALE: 110.500

C'è un po' d'Italia in questa classifica!

AL sesto posto infatti troviamo il maestoso palazzo del Quirinale di Roma, prima dimora dei Papi, poi del Re d'Italia e infine sede della Presidenza della Repubblica. La sua costruzione iniziò nel 1583

5 - PALAZZO REALE DI MADRID: 135.000 mq

Anche oggi è la sede della famiglia reale spagnola. Sorge nello stesso luogo dove nel IX secolo i musulmani costruirono l'Alcàzar, una fortezza che per secoli (anche quando Madrid tornò definitivamente in mano ai cristiani) ospitò i sovrani della città.

Tale edificio fortificato però venne distrutto nel 1734 da un terribile incendio e l'allora sovrano Filippo V ordinò la costruzione di una dimora regale grande e lussuosa sul modello dei meravigliosi palazzi italiani.

4 - CITTÀ PROIBITA DI PECHINO: 150.000 mq

L'intero complesso misura 720.000 mq, il che ne farebbe il palazzo più grande del mondo. Preso solo l'edificio che ospitava la famiglia imperiale però, questa dimora regale misura "solo 150.000 mq.

La Città Proibita - chiamata così perché potevano accedervi solo famigliari e persone di fiducia dell'imperatore - ospitò i sovrani della Cina fino al 1912, quando il giovane Pu Yi dovette abdicare in favore della Repubblica.

Dal 1925 il palazzo divenne un importante museo.

3 - PALAZZO APOSTOLICO DEL VATICANO: 162.000 mq

Ok, non è propriamente la dimora storica di un sovrano, però per secoli il Papa è stato un vero Capo di Stato, quasi un monarca.

Si tratta di un complesso di costruzioni realizzate tra il XII secolo e il XIX secolo che conta più di mille stanze. È la residenza ufficiale papale e comprende, tra le tante meraviglie, i Musei vaticani e la celeberrima Cappella Sistina.

2 - ISTANA NARUL IMAN: 200.000 mq

La dimora residenziale privata più grande del mondo si trova a Bandar Seri Bergwan, appartiene al sultano del Brunei e si chiama Istana Nurul Iman.

Questo palazzo immerso nell'oro e nello sfarzo più sfrenato contiene 1788 stanze, 257 bagni e un parco di altri 200.000 metri quadri.

1 - LOUVRE: 210.000 mq

Tutti lo conoscono come uno tra i musei più famosi del mondo, eppure il Louvre era l'antica residenza reale francese.

Il palazzo può essere distinto tra il "vecchio Louvre", comprensivo dei padiglioni, delle ali medioevali e rinascimentali della Cour Carrée e la Grande Galerie, e il "nuovo Louvre", voluto da Napoleone III ma che subì molte trasformazioni nei decenni.