FJ Lab di disegno: l’albero della vita di Klimt (VIDEO)

Non si diventa dei grandi artisti dall'oggi al domani, però possiamo farci ispirare dalle opere più celebri per migliorarci e cercare nuovi modi per incanalare la nostra creatività. L'Albero della vita di Gustav Klimt, ad esempio, è un quadro che ben si presta a rielaborazioni artistiche...Fatte in casa.

UN RICCO COLLAGE

Gustav Klimt era un pittore austriaco che usava una tecnica "mista", fatta di colori a tempera, pastelli, oro e metalli. Insomma, faceva dei ricchi collage che alla fine della composizione risultavano delle vere opere d'arte.

Da questo modo d'intendere l'Arte possiamo prendere spunto anche noi...

Guarda il video e scopri come realizzare un "Albero della vita" secondo lo stile di Klimt!

