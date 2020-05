FJ Lab di disegno: i cerchi concentrici di Kandinsky (VIDEO)

Stampa

DIPINGERE COME KANDISNKY

L'arte astratta è quel tipo di arte in cui l'immagine rappresentata non trova una corrispondenza nella realtà come la percepiamo tutti i giorni: un tavolo "astratto" non sarà mai simile al tavolo che abbiamo in sala! Eppure, quasi incredibilmente, questa forma espressiva riesce lo stesso a trasmetterci il sentimento di ciò che si sta guardando.

Tra i maestri dell'arte astratta molti pongono come capostipite l'artista russo Vasilij Vasil'evič Kandinskij

(1866-1944), meglio conosciuto con il suo nome "anglicizzato" Vassily Kandinsky. Questo grande pittore utilizzava forme geometriche e colori in modo del tutto nuovo, parlando direttamente all'animo di chi si trovava davanti ad un suo quadro.

Oggi allora proviamo anche noi questo "spirituale" di forme e colori!

Guarda il video!

