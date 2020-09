11 strategie per imparare le tabelline

Stampa

Imparare bene le tabelline, non è una passeggiata! Però conoscerle è necessario, non solo per andare bene a scuola, ma possono tornare utili nella vita di tutti i giorni.

Quindi facciamocene una ragione: bisogna impararle. Ecco alcune strategie che vi aiuteranno nello studio.

UNA ALLA VOLTA

Mettetevi comodi e dedicate 15-20 minuti per memorizzare una sola tabellina alla volta. Partite con le più semplici: quella del 2, del 5, del 10 e dell'11.

dovete essere in grado di recitarla come una poesia, o meglio, come una canzone rap! Prima di passare alla tabellina successiva,

FATEVI INTERROGARE

Quando vi sentite pronti chiedete a un membro della famiglia di interrogavi su quello che avete studiato. Questa pratica è utile per la memorizzazione a lungo termine e vi prepara in caso di compito in classe.

MOLTIPLICARE LO ZERO

qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà come risultato 0. Basta pensare: 0 caramelle x 3 bambini uguale quante caramelle? Ovviamente 0. Ricordate cheBasta pensare: 0 caramelle x 3 bambini uguale quante caramelle? Ovviamente 0.

TABELLINA DELL'1

Ricordate anche che qualsiasi numero moltiplicato per 1 dà come risultato lo stesso numero. Ad esempio 1x2= 2; 1x3= 3...

Quindi la tabellina dell'1 è facilissima!

TABELLINA DEL 2

moltiplicare un numero per 2 corrisponde a sommarlo a se stesso. Anche la tabellina del 2 è facile: dovete solo pensare che 2 x 2 è 2+2 = 4 2 x 3 è 3+3= 6 2 x 4 è 4+4= 8 2 x 5 è 5+5= 10 2 x 6 è 6+6= 12 2 x 7 è 7+7= 14 2 x 8 è 8+8= 16 2 x 9 è 9+9= 18 2 x1 0 è 10+10= 20

TABELLINA DEL 5

finisce sempre alternando il 5 e lo 0. La tabellina del 5 ha una caratteristica che la rende facilmente memorizzabile 5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50

TABELLINA DEL 6

Anche per ricordarsi questa tabelline c'è un trucco che può essere utile. Quando moltiplicate un numero pari per sei, il risultato avrà la seconda cifra uguale a quel numero. 6 x 2 = 12 6 x 4 = 24 6 x 6 = 36 6 x 8 = 48 TABELLINA DEL 9

si moltiplica il numero per 10 e al risultato si sottrae il numero stesso. Per imparare la tabellina del nove potete fare un semplice calcolo che vi aiuterà nella memorizzazione: Ad esempio: 9 x 4 = prima fate: 4 x 10 = 40 poi 40 - 4 = 36

oppure:

9 x 8 =

10 x 8 = 80

80 – 8 = 72

E così via...

TABELLINA DEL 10

La tabellina è la più facile, dopo quella dell'1. Basta infatti aggiungere uno zero al numero da moltiplicare. 10 x 2= 20 10 x 3= 30 10 x 4= 40 10 x 5= 50....

TABELLINA DELL'11

Per la tabellina del'11 il risultato è due volte il numero da moltiplicare. 11 x 2 = 22 11 x 3 = 33 11 x 4 = 44

IMPARARE CON LE FILASTROCCHE