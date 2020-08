10 cose da fare prima di andare alle medie

Siete arrivati alla fine della primaria e in fondo al lungo tunnel delle vacanze estive vi appare, inquietante e misteriosa, la scuola media.

Niente panico, l'importante è allenarsi per affrontare al meglio la novità.

A farvi da personal trainer ci ha pensato Annalisa Strada nel libro "101 cose da fare per andare alle medie e uscirne vivi".

Eccone 10 tratte dal libro.

1. Su e giù dai mezzi pubblici

Avete mai preso un mezzo pubblico da soli? Forse è arrivato il momento di provare. Per la prima volta è sufficiente salire a una fermata e scendere alla successiva. Potete tornare indietro a piedi o rifacendo il percorso a rovescio, sempre con lo stesso mezzo ma nella direzione opposta.

Cosa vi serve? Il biglietto. Cosa dovete sapere? Dov'è la fermata, come si timbra, quando scendere. E un ultima cosa: saper convivere con gli altri passeggeri.

Conserva il tuo primo biglietto obliterato come ricordo.

2. Buttate la pasta

La pasta è buona. Provate a preparala. Prendete una pentola, riempitela per metà d'acqua, mettete sul fornello e aspettate che bolla. Aggiungete un po' di sale.

Appena vedete bolle d'aria che agitano la superficie, buttatteci la quantità di pasta che pensate di aver voglia di mangiare. Fate cuocere il numero esatto dei minuti di cottura. Poi scolate e condite con un filo d'olio. Niente è più buono delle cose fatte con le proprie mani.

3. Comprate un quotidiano

Per sette giorni andate in edicola e comprate un quotidiano. Iniziate per gradi: partite dalla lettura dei titoli, poi leggete gli articoli che vi incuriosiscono di più.

Leggere i giornali significa capire un po' di più come funziona la vita, cosa succede lontano da voi, cosa fanno le persone che non conoscete. Sappiate che il mondo appartiene anche a voi ed è vostro diritto starci nel migliore dei modi.