10 cose da fare l’ultimo giorno di scuola

Tra pochi giorni finisce la scuola, un bel giorno sicuramente: per un po ' basta con lo studio, con le interrogazioni e le verifiche e con i professori. Ma è anche un giorno un po' malinconico, perché non vedrai i tuoi compagni per parecchio tempo. Allora festeggia con loro proprio l' ultimo giorno, per farlo diventare un bel ricordo da assaporare durante le vacanze! Segui il nostro decalogo , oppure raccontaci o suggerisci nuovi modi per festeggiare la fine della scuola .

La top 10 delle cose da fare l'ultimo giorno di scuola

1 Essere il/la primo/a ad uscire, correndo al suono della campanella.

2 Dire a chi ci piace quello che magari non abbiamo avuto il coraggio di dire durante l'anno scolastico.

3 Confessare alla prof di arte/di italiano ecc. che quei disegni/temi ecc. così belli li hanno fatti... i vostri genitori!

4 A l suono della campanella togliersi il grembiule e la camicia e svelare una maglietta con su scritto: È finita!!! (Falla tu, come nel disegno qui sotto)

5 Organizzare una partita alunni contro professori in qualsiasi sport o gioco vogliate (e vincerla, ovviamente).

6 Fare il più confusione possibile durante l'ultima ora (ma solo l'ultima!).

7 Vestirsi eleganti, portare da bere e da mangiare e fare una festa con tutta la classe, ballando come a un party.

REUTERS/Contrasto

8 Provare a corrompere i commessi per fargli suonare la campanella in anticipo.

9 Ringraziare i commessi per tutte le gradite... interruzioni che hanno fatto durante le lezioni di tutto l'anno.

10 Ingaggiare una battaglia di gavettoni appena fuori dalla classe, preferibilmente evitando i professori (o, nel caso, prendendoli solo di striscio...), come fanno nella foto sotto questi ragazzi di una scuola di Taiwan.

REUTERS/Contrasto

Siete pronti per le meritate vacanze? Ok, un'ultima cosa

Tempo fa impazzava un video girato da un ragazzo di Torino, che descriveva il suo malinconico ultimo giorno di scuola. Eccolo.



(Foto REUTERS/Contrasto)