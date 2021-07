Tutti i segreti della cacca

Alcuni escrementi di cammello che si trovano nel deserto sono così secchi che possono essere bruciati e usati come combustibile non appena “sfornati”. Ma anche in India le feci essiccate di mucca rappresentano un’importante risorsa energetica. E che dire della sabbia bianca di alcune spiagge tropicali? Cacca anche quella: è infatti frutto dei pesci pappagallo (foto sopra), che rosicchiano, digeriscono ed espellono il corallo (una dozzina di pesci può produrre anche una tonnellata di sabbia l’anno).

PESO VARIABILE

Oltre al colore e alla forma, inoltre, anche la quantità e il peso variano da animale ad animale. Una mucca produce circa 30 kg di letame al giorno, un cavallo 5 e un maiale 2, un salmone in buona salute riesce a farne un misero kg all’anno mentre l’elefante ne può rilasciare da 6 a 30 chili più volte in un solo giorno. L’uomo si accontenta di circa 200 g al giorno (ma tutto dipende da che cosa si è mangiato). Moltiplicati per circa 7,5 miliardi miliardi di individui, però, diventa un problema non da poco. Soprattutto nei secoli passati, quando fogne pubbliche e bagni privati dovevano ancora essere inventati.

CACCA DA ESPORTAZIONE

Ricca di sostanze nutritive, la cacca, soprattutto quella dei vegetariani, è anche un ottimo fertilizzante. Quella prodotta negli allevamenti da polli e galline, per esempio, viene raccolta, disidratata, pressata e trasformata in cilindretti da ditte specializzate, che la rivendono in sacchi come concime ma anche come integratore alimentare ricco di sostanze azotate per il bestiame.

Per il Perù e alcune isole oceaniche, la raccolta e l’esportazione del guano (cioè la cacca degli uccelli che può depositarsi in strati spessi anche 200 metri) rappresenta una delle principali fonti di ricchezza.

COSTRUZIONI

La cacca viene usata anche nelle costruzioni. Alcune tribù africane, per esempio, impastano quella di mucca per i muri dei propri rifugi e in molte zone rurali dell’India viene usata insieme al fango per rendere più duri i pavimenti.

CACCA... DA MANGIARE? SÌ, PER ANIMALI...

Moltissimi animali la mangiano anche. Per quanto possa sembrare schifosa, infatti, la coprofagia (cioè iil mangiuare la cacca) è una pratica molto diffusa in natura. Alcuni elefanti che si spingono nelle caverne africane per mangiare zeoliti, minerali usati come integratori alimentari, sembrano per esempio preferire quelli aromatizzati con feci di pipistrello. Ai cani, invece, piace quella dei gatti perché è ricca di proteine. E anche altre creature non la disdegnano. I veri ghiottoni, però, sono gli scarabei stercorari (nella foto sopra): si nutrono solo di quello e in 16 mila sono capaci di divorare una cacca di elefante da circa un chilo e mezzo in un paio d’ore.

...E ANCHE PER GLI UOMINI

Anche gli uomini, apparentemente schifati da questo tipo di pratica, non sono però del tutto insensibili al gusto di cacca. Una delle specialità della cucina romana, per esempio, è la pajata: trippa di vitellino da latte non lavata.

Ma anche una qualità di caffè ha un gusto molto apprezzato grazie a questo ingrediente. Si chiama Kopi Luwak, è considerato il più caro al mondo ed è fatto grazie al contributo di uno zibetto indonesiano, ghiotto delle bacche di caffè più appetitose e mature: le mangia, ne digerisce l’involucro esterno e poi espelle il chicco intero. Separato dalle feci viene tostato a 200 gradi e poi venduto.

CACCA ARTISTICA

La cacca dei piccioni, molto corrosiva, è l’incubo dei restauratori e provoca seri problemi ai monumenti (forse il rogo della Torre di Pisa, nel 1595, non si sarebbe sviluppato senza gli escrementi di uccello). Qualcuno, in ogni caso, ha pensato di usarla anche per fare opere d'arte invece che per rovinarle.

Un’artista belga (Wim Delvoye) ha costruito Cloaca, una specie di megaintestino meccanico lungo più di 10 metri (foto sopra) che, attraverso una serie di pompe, è in grado di “digerire” un vero pasto e sfornare alla fine un escremento del tutto simile a quelli umani. E che dire dell’italiano Piero Manzoni: per provocazione inscatolò le proprie feci in varie latte di metallo e riuscì anche a venderle: nel 1998 un barattolo di “cacca d’artista” valeva circa 37 mila euro!

Articolo aggiornato il 6/7/2021