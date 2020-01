Trucco, magia o vera scienza? Scopriamo la levitazione quantica!

Stampa

La levitazione quantica è un fenomeno per cui un oggetto composto di un materiale superconduttore, raffreddato con azoto liquido e fatto interagire con dei magneti di sostegno non solo riesce a levitare, ossia a rimanere sospeso, ma anche a muoversi percorrendo dei binari. Non ci credi?

STRANO... MA VERISSIMO!

Guarda nel video lo strepitoso risultato ottenuto dai ricercatori del Low Temp Phisycs Lab (laboratorio della fisica delle basse temperature) dell'Ithaca College di New York. Hanno fatto correre un cubetto di materiale superconduttore raffreddato con azoto liquido, lungo un curiosissimo nastro di Möbius. Non solo: il nastro aveva anche tre "attorcigliamenti", dunque qualunque "macchinina" normale sarebbe caduta a terra o si sarebbe schiantata alla prima curva. E invece...

Guarda il video della macchinina a superconduttore e azoto liquido



Un materiale superconduttore ha la capacità di permettere il passaggio della corrente elettrica senza opporre nessuna resistenza. Al contrario di quanto avviene, invece, con tutti gli altri elementi naturali che, quando sono attraversati dall'elettricità, ne disperdono sempre almeno un po'.

Con i loro studi i ragazzi dell'Ithaca College si ripropongono, tra le altre cose, di rivoluzionare il mondo dei trasporti. Ci riusciranno?