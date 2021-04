Terra piatta: 5 prove elementari che smontano la bufala!

Stampa

Terra piatta o Terra tonda?

La domanda potrebbe essere più profonda di quello che si crede poiché in effetti il nostro pianeta non è una sfera perfetta, ma un geoide leggermente schiacciato ai Poli.

Di sicuro però, la Terra non è piatta!

Può sembrare strano che in tempi in cui razzi e satelliti vanno e vengono dallo spazio qualcuno possa mettere in dubbio una teoria che già nell'Antica Grecia si dava per assodata, eppure nel 2018 c'è ancora qualcuno convinto che la Terra sia piatta.

I "terrapiattisti" infatti non solo esistono, ma sono attivissimi sul Web e scrivono perfino libri per smontare quella che, secondo loro, non è altro che una colossale bugia raccontata dai potenti per tenere il popolo nell'ignoranza.

Nel libro "The Flat Earth Conspiracy" ("La cospirazione della Terra Piatta"), ad esempio, l'autore Eric Dubay accusa le grandi agenzie aerospaziali come la NASA di aver clamorosamente truccato le immagini del pianeta provenienti dalla Terra!

Ma le prove sono credibili? Ovviamente no

Le teorie dei terrapiattisti si reggono su semplici evidenze date dalla nostra percezione quotidiana: se la Terra è tonda, perché in Australia non vivono a testa in giù? Perché quando guardiamo l'orizzonte esso ci appare sempre piatto?

In realtà simili provocazioni sono molto superficiali e la realtà può essere dimostrata con prove altrettanto elementari (però veritiere).

Tra le tante, eccone 5 che possono essere verificate in qualunque momento.

LA TERRA È TONDA: 5 PROVE MOLTO BANALI

Oggetti in lontananza: l'esempio della nave e della vela

Quando vediamo arrivare un oggetto in lontananza esso mostra prima la sua parte più alta, come se stesse facendo capolino da dietro qualcosa: quando dal porto si avvista una nave, la prima parte ad "emergere" dall'orizzonte è la vela.

Se la Terra fosse piatta, noi dovremmo vedere tutta la nave fin da subito! L'orizzonte

È vero che se guardiamo l'orizzonte esso ci appare sempre piatto, ma è anche vero che se ci spostassimo su un grattacielo altissimo, vedremmo molto più lontano di quanto avremmo fatto rimanendo al livello del terreno.

Anche questo non dovrebbe succedere se la Terra fosse piatta come una tavola... La Luna

Il nostro satellite ci regala l'ennesimo indizio. Visto che diamo per scontato che le eclissi siano date dall'ombra proiettata dalla Terra sulla superficie lunare, possiamo facilmente capire dalla forma "incurvata" dell'ombra come il nostro pianeta sia effettivamente tondo! Gli altri pianeti!

Basta puntare un telescopio al cielo e vedere come gli altri pianeti avvistabili siano di forma sferica (o quasi): perché la Terra dovrebbe essere diversa? Fuso orario

Se avete avuto la fortuna di visitare qualche paese lontano e molto spostato a Est o a Ovest rispetto all'Italia, vi sarete certamente accorti (magari chiamando i parenti a casa) della grande differenza d'orario.

Le ore diverse infatti sono dettate dalla differente esposizione rispetto al Sole: quando da noi sono le 10 di mattina, a Los Angeles è notte fonda.

Con la Terra piatta, il Sole dovrebbe essere visibile, seppur in lontananza, anche quando brilla su altre zone del pianeta.

Facile no?