Domande curiose: si potrebbe attraversare il Sole?

Stampa

Pixabay

La temperatura superficiale del Sole supera i 5.000° C, e già questo potrebbe bastare per dare una risposta negativa: è impossibile attraversare il Sole!

Ma, se in linea del tutto teorica, esistesse una navicella spaziale fatta di materiali capaci di resistere a un simile calore, si potrebbe attraversare da parte a parte il Sole passando per il suo centro?

Dopotutto il Sole è un ammasso di gas (principalmente elio e idrogeno) in forma di plasma, quindi attraversabile da un corpo... O no?

La risposta è un grosso, secco...NO!

NUCLEO IMPENETRABILE

Il sole è una stella nana gialla compressa da una grandissima forza di gravità. Al centro della stella, poi, tale forza comprime a tal punto la materia da rendere il suo nucleo molto denso (e ancora più caldo!) e con una resistenza superiore a qualsiasi materiale conosciuto sulla Terra.

Se una navicella quindi riuscisse a penetrare fino al cuore del sole, questa si scontrerebbe contro un nucleo infrangibile, finendo distrutta in ogni suo atomo!

Altro che... calore!