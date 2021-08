Inquinamento luminoso: misuralo con il Contastelle

Stampa

Ipa-agency

Per capire il livello dell'inquinamento luminoso basta costruire un Contastelle ed effettuare delle spedizioni stellari per contarle!

In queste serate estive è anche più divertente! Vediamo come fare (Ok, forse la parte dei calcoli non sarà semplicissima, perciò leggila con attenzione!)

COSTRUISCI UN CONTASTELLE

Costruire il Contastelle è facilissimo. Ti basta prendere il cilindro di cartone che si trova all'interno della carta da cucina. Prendi nota delle dimensioni. Quello ideale è di 25-35 cm di lunghezza e 4-6 cm di diametro.

Se vuoi un Contastelle personalizzato ti basta prendere del cartoncino, arrotolarlo e incollare le due estremità. Ricordati di lasciare due buchi per la visione: avrai creato un piccolo cannocchiale fai da te.

Per misurare l'inquinamento luminoso della zona in cui ti trovi ti servono il tuo conta stelle appena fatto, una penna e una tabella per il conteggio. Per procedere devi:

Scegliere un punto d'osservazione

Scrivere sulla tabella ora, data, luogo d'osservazione

Segnare la distanza da te della più vicina fonte luminosa artificiale (lampioni, insegne...). Anche in modo approssimativo

Segnare le condizioni del tempo (coperto/nuvoloso/sereno).

Fatto ciò potrai iniziare a osservare e a contare!

Scegli una porzione di cielo, guarda le stelle attraverso il tuo strumento e contale

Scrivi il risultato sul blocco e scegli un'altra parte di cielo

Ripeti l'operazione 10 volte, guardando verso 10 punti diversi di cielo e cambiando l'inclinazione (ossia alzando in modo diverso il tuo Contastelle).

Poi torna a casa e, se è tardi, vai a dormire. La mattina seguente potrai rielaborare i dati:

Somma il numero totale di stelle viste



Trova la media delle stelle viste durante la serata (in pratica dividi il totale delle stelle x 10, ossia per il numero di osservazioni che hai fatto). Questo metodo non ti fornisce il numero esatto delle stelle visibili ma una stima, proprio come avviene quando si fanno i sondaggi. Potresti aver, infatti, visto 2 stelle in un punto e 100 in un altro. Ecco perché devi trovare la media.

A questo punto dovrai rielaborare i dati e aggiungere un fattore di correzione che dipende dalle dimensioni del tuo conta stelle. Vediamo insieme come si calcola.

Moltiplica per 2 il diametro al quadrato (in cm) del tuo conta stelle.

Cioè fai [2 x (diametro in cm x diametro in cm)]

Dividi il numero ottenuto per il quadrato del raggio del tuo cilindro conta stelle.

Cioè fai [numero ottenuto / (raggio x raggio)]

per il quadrato del raggio del tuo cilindro conta stelle. A questo punto leggendo i dati potrai misurare il livello di inquinamento luminoso di un luogo! In pratica, minore è il numero ottenuto, maggiore è l'inquinamento luminoso di quel luogo.

Quando riapriranno le scuole potrai proporre quest'attività alla tua insegnante e organizzare dei gruppi di studio in classe!

E buona stellata...