Sono in arrivo le stelle cadenti di luglio 2024: come vedere le Alfa Cignidi

Non solo San Lorenzo, le stelle cadenti si possono vedere anche a luglio e proprio nella notte tra giovedì 19 luglio e venerdì 20 luglio 2024 è previsto un picco di uno sciame di Alfa Cignidi. Aspetta..di che?

Cosa sono le Alfa Cignidi

Le Alfa Cignidi sono meteore, scoperte per la prima volta circa un secolo fa, che sono di solito caratterizzate da una scarsa luminosità, anche se qualcuna può risultare molto brillante e colpire la nostra vista. Per la verità, tutte quelle che noi chiamiamo stelle cadenti sono in realtà delle meteore, cioè frammenti di asteroide o di altri corpi celesti che entrano in contatto con l'atmosfera terrestre e diventano incandescenti a causa dell'attrito con l'aria. Ecco perché vedi questi puntini luminosi molto simili a stelle, appunto.

Quando vedere le Alfa Cignidi

Se vuoi goderti lo spettacolo delle Alfa Cignidi che "cadono", ti basterà aspettare che il Sole tramonti e il cielo sia completamente buio. Il picco dello sciame sarà raggiunto proprio questa notte, tra il 18 e il 19 luglio 2024. Segue di pochi giorni un precedente sciame, quello delle Aquilidi, che si è verificato tra il 16 e il 17 luglio scorsi.

Come vedere le Alfa Cignidi

Anche se le Alfa Cignidi sono meteore poco luminose di norma, tu continua a rivolgere il tuo sguardo all'insù e a scrutare attentamente il cielo: capita spesso che ne arrivi una più brillante delle altre. Inoltre, raggiungeranno il picco mentre la Luna sarà in una posizione abbastanza bassa sull'orizzonte. Questo significa che la luce del nostro satellite naturale, o meglio i raggi del Sole che vengono riflessi dalla sua superficie, non dovrebbe disturbare la nostra vista e mettere in ombra le stelle cadenti.

Dopodiché, chiedi ai tuoi genitori di accompagnarti in un posto lontano dalla città e dall'inquinamento luminoso per poter vedere bene il cielo con tutte le sue costellazioni. Se sei in vacanza al mare o in montagna, potrebbe essere più semplice trovare il luogo adatto.

E poi, guarda in su a occhio nudo. Non servono telescopi o strumenti particolari per individuare le stelle cadenti, solo un po' di pazienza!

Cosa ammirare nel cielo di luglio

Se invece vuoi armarti di telescopio, ci sono un po' di corpi celesti da ammirare nel mese di luglio, come suggerisce l'Unione Astrofili Italiani (UAI). Prima di tutto, cerca la congiunzione tra Marte, Pleiadi e Giove proprio nella stessa notte delle stelle cadenti, verso le prime ore dell'alba. Guarda vicino alla costellazione del Toro. E sempre in quel momento, potrai notare anche Saturno con tutti i suoi anelli.

FONTE: Unione Astrofili Italiani;