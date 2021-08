Quanti universi esistono? Lo studia la teoria dei multiversi

Stampa

Vi siete mai chiesti quanti universi esistono? Sui libri di scienza studiamo che il nostro universo è stato generato dal Big Bang, un grande scoppio di energia, chiamata energia primordiale, che ha dato origine a un “pallone” di materia, costituito da corpi celesti e spazi. Ma negli ultimi anni, grazie a studi matematici combinati con osservazione di mappe ricavate da satelliti di ultima generazione, si sta cercando di dimostrare la teoria che invece di un solo Big Bang ce ne possano essere stati tanti, ognuno dei quali avrebbe generato un universo. Parliamo della teoria dei multiversi, molto cara anche agli appassionati dei film e fumetti Marvel, dove il multiverso permette lo sviluppo di storie intricate e appassionanti.

GLI STUDI E LE TEORIE SUI MULTIVERSI

Teoria della cosmologia inflazionaria come dimostrazione della teoria dei tanti Big Bang

Autore: il fisico Stephen Feenrey

La teoria: ipotizzando con calcoli matematici il funzionamento di un Big bang in piccolo, ha dimostrato che l'esplosione sarebbe così intensa che i piccoli quanti di cui è fatto l'universo si allungherebbero tantissimo per cercare di riempire lo spazio disponibile, dando origine ad altri scoppi, e quindi ad altri universi.

Metodo di ricerca: Già negli anni Cinquanta Hugh Everett aveva spiegato questa teoria nel suo libro “Una teoria dei multiversi”. Oggi i calcoli e le analisi matematiche possono essere rafforzate dall'osservazione grazie ai satelliti. Per esempio un'equipe di fisici e cosmologi di Londra sta cercando indizi dell'esistenza di questi universi studiando le piccole variazioni di temperature registrate sulle mappe della radiazione fossile (cioè la luce che pervade l'universo dai suoi albori registrata costantemente dai sensori a microonde dei telescopi spaziali wmap e planck). Dopo 7 anni di osservazione Stephen Feenrey, che guidava l'equipe ha individuato 4 tracce di variazione di temperatura di forma sferica. Partendo dall'ipotesi che ogni universo sia simile a una bolla, quindi di forma più o meno sferica, questi dischi potrebbero essere l'impronta lasciata da due universi che sono entrati in collisione tra di loro.

Autore: Michael Sarrazin e l'equipe dell'università di Namur

Teoria: Proprio nella rapida scomparsa dei neutroni, secondo i ricercatori, potrebbe nascondersi il passaggio ad un altro universo: cioè i neutroni non decadrebbero, ma passerebbero ad un'altra dimensione. Grazie al fatto che in questa “bottiglia magnetica” i neutroni vanno molto più lentamente si potrà osservare come si comportano quando decadono.

Metodo: riprodurre il comportamento dei neutroni, particelle dell'atomo (l'universo, la materia, e quindi tutti noi, siamo fatti di atomi) dopo averli rallentati raffreddandoli, e rinchiusi in una piccola bottiglia magnetica. Nel momento in cui decadono, come tutte la particelle, osservandoli lentamente si potrà osservare cosa succede: se, per esempio scompaiono in un'altra dimensione.

Autori: Vari

Studio: La materia è fatta di atomi, che a loro volta sono fatti di neutroni e protoni, particelle piccolissime, che sono fatte da particelle ancora più piccole detti quanti.

Teoria: i quanti sarebbero fatti di stringhe, che si comportano come corde di violino e emettono delle oscillazioni di energia che danno vita ad altre particelle diverse, come fanno le corde con le diverse note. Generano così infiniti big bang di energia che a loro volta generano universi in serie infinita.

COME SAREBBERO FATTI I MULTIVERSI?

Come funzionerebbero questi mondi? Il cosmologo Max Tagmark li descrive così: tutti questi universi sarebbero come bolle contenute in un enorme maxi universo.

Tutti sarebbero “prove” di universi adatti a generare la vita, e quello in cui viviamo sarebbe proprio quello con le giuste condizioni. Ogni bolla inoltre genera al suo interno altre bolle, come fossero le facce di uno stesso dado lanciato su un tavolo. Anche se ne esce una, le altre sei, nascoste, esistono comunque.

Questi universi rappresenterebbero realtà parallele, doppioni di situazioni e persone che si comportano in tutte le maniere possibili. Quindi si presuppone che quella che viviamo sia la realtà migliore tra tante e l'universo migliore tra tanti. Gli altri universi e le altre realtà, sarebbero degli "schizzi" venutI male, che però assicurano l'esistenza del nostro, il migliore.