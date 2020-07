Rivoluzione e rotazione: ecco come la Terra gira intorno al Sole e su se stessa!

Stampa

MOTO DI ROTAZIONE: LA TERRA GIRA SU SÉ STESSA

Nel moto di rotazione la Terra gira intorno a se stessa. Se tu che leggi ti mettessi a girare su

te stesso, dopo poco cadresti a terra. Il pianeta Terra, invece, il pianeta su cui viviamo, gira su se stesso nello spazio continuamente e, ovviamente, non cade mai! Girando e girando su se stessa la Terra alterna il giorno alla notte. Si chiama moto di rotazione.

La Terra gira sul proprio asse in senso antiorario, ossia da ovest verso est. Per compiere un intero giro su se stessa, la Terra ci mette circa 24 ore? Ossia, precisamente, 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Il che vuol dire che la velocità di rotazione della Terra, misurata all'equatore, è pari a circa 1.700 km all'ora.

Tutti i pianeti ruotano su se stessi nello spazio. Alcuni impiegano più tempo, rispetto alla Terra, a compiere un intero giro su se stessi: è il caso di Venere, così lento che un suo giorno è lungo 243 giorni del nostro pianeta! Il gigante Giove, invece, è un pianeta rapidissimo: un suo giorno dura meno di 10 ore!

MOTO DI RIVOLUZIONE: LA TERRA GIRA INTORNO AL SOLE

Oltre a girare su se stessa la Terra gira anche intorno al Sole, in un continuo e costante girare chiamato moto di rivoluzione.

La Terra ruota a grande distanza dal Sole (circa 150 milioni di km), perché altrimenti... prenderebbe fuoco! Si scherza, eh, ragazzi! Anche se non ci accorgiamo di niente in realtà, girando attorno al Sole, la Terra va piuttosto veloce e si sposta nello spazio a 30 km al secondo, ossia 108 mila km all'ora.

PERCHÈ, SE TUTTO GIRA, NOI NON CADIAMO?

La Terra gira su se stessa e anche intorno al Sole. Gira tutto... E se gira tutto, perché noi non cadiamo? Lo so, tutti vi siete fatti questa domanda. E non è mica così facile rispondervi, sapete?! Le leggi dell'Universo sono così strane, misteriose e difficili da spiegare che cercare di farlo in poche e semplici parole è un'operazione ardua.

Partiamo dalla forza di gravità, che in pratica è l'attrazione che esiste tra i corpi. La Terra esercita su tutti gli oggetti che contiene un'attrazione così forte che ci tiene al suolo e ci impedisce di volare nello spazio.

Non solo: siccome gli esseri umani, gli animali e tutte le cose terrestri girano alla stessa velocità della Terra (moto di rotazione) e si muovono nello spazio alla stessa velocità di spostamento (moto di rivoluzione) noi non ci accorgiamo di nessuno dei due movimenti. Se non per il fatto che, da sempre, a ogni giorno segue la notte. E così sarà fino alla fine dei tempi.