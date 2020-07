Dieci cose che (forse) non sapevi sul sistema solare

Stampa

Il sistema solare si chiama così perché gli otto pianeti (nove se consideriamo Plutone) che lo compongono, così come gli altri corpi celesti del sistema, orbitano intorno al Sole, la nostra stella. Ma questo lo sanno tutti. Ecco allora dieci curiosità di cui (forse) non eravate a conoscenza.

1 - QUANTE LUNE

Gli 8 pianeti del sistema solare hanno complessivamente più di 200 lune. Oltre a noi, Marte ne ha 2, Nettuno 13 e Urano 27. Il record va a Giove e Saturno, rispettivamente con 79 e 82 satelliti riconosciuti dall’Unione astronomica internazionale. Mercurio e Venere non ne hanno.

2 - LA MONTAGNA PIÙ ALTA

Il punto più elevato del sistema solare è il Monte Olimpo, un gigantesco vulcano localizzato su Marte: ha un diametro di circa 600 km e la sua vetta spicca a oltre 22 mila metri di quota sulla superficie del pianeta.

3 - LE DIMENSIONI

Quanto è grande il sistema solare? Difficile dirlo, visto che non si sa bene dove finisca. Spesso si calcola il suo diametro in circa 100 Ua (Unità astronomiche), pari a 15 miliardi di km, ma le scoperte di nuovi corpi celesti soggetti alla gravità del Sole spostano i confini sempre più in là.

4 - LA TRAVAGLIATA STORIA DI PLUTONE

Fino a dieci anni fa i pianeti del sistema solare erano 9. Tra loro c’era anche Plutone, scoperto nel 1930 dal britannico Clyde Tombaugh. Nel 2006, però, l’Unione astronomica internazionale ha deciso che era troppo piccolo e diverso dagli altri e così è stato... declassato a pianeta nano. Ma forse presto tornerà al suo vecchio status. Chissà...

5 - TEMPO RELATIVO

Proprio vero che il tempo è relativo. Su Giove, che è il pianeta con il periodo di rotazione più breve, le giornate sono di appena 10 ore, mentre su Venere un giorno equivale a circa 116 giorni e 18 ore terrestri.

6 - I COLOSSI

Giove è un cosiddetto “gigante gassoso”. E fa onore al suo nome: con 142.984 km di diametro potrebbe contenere comodamente gli altri sette pianeti. Nulla rispetto al Sole: con 1,4 milioni di km di diametro rappresenta il 99,9% di tutta la materia contenuta nel sistema solare!

7 - LE SONDE

La sonda New Horizons, che lo scorso luglio ha raggiunto Plutone dopo oltre 9 anni di viaggio, non è l’unica nello spazio né la più lontana. Voyager 1, lanciata nel 1977 per fotografare Giove e Saturno, è ancora in attività e ha raggiunto la distanza di oltre 20 miliardi di km dal Sole. La sonda Parker, partita nell'agosto del 2018, però si spingerà ancora più in là, avvicinandosi fino a 6,2 milioni di chilometri dalla nostra stella.

8 - UN SISTEMA PIENO DI COLORI

Se la Terra è il pianeta azzurro, gli altri pianeti non sono meno colorati. Marte è marroncino (tipo caramelle mou), Giove è a strisce, Saturno è color bronzo, Urano verdognolo, Nettuno è blu intenso.

9 - LE PARTICOLARITÀ DI SATURNO

Gli anelli sono la caratteristica più nota di Saturno: frammenti di ghiaccio che, per la gravità, si sono disposti in cerchio intorno al pianeta. L’altra sua particolarità è avere la più bassa densità di tutto il sistema solare: è così leggero che, se fosse sull’acqua, galleggerebbe!

10 - TRAMONTO...AL CONTRARIO

Se vedete il Sole sorgere a ovest e tramontare a est, allora siete su Venere, l’unico pianeta del sistema solare che ruota su se stesso in senso orario (rotazione retrograda).