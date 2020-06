10 cose che (forse) non sai su Mercurio

Credits: Shutterstock

La terra impiega 24 ore a girare attorno al proprio asse e 365 giorni per ruotare attorno al Sole. E Mercurio? Ha un comportamento del tutto speciale: impiega circa 59 giorni per ruotare attorno al suo asse e 88 per ruotare attorno al Sole. Si tratta di una sincronia perfetta: ogni 3 giri su se stesso fa 2 giri attorno al Sole!