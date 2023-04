Perché a volte puoi vedere la Luna di giorno?

Stampa

Getty Images

«La Luna non è un oggetto notturno» spiega Sarah Noble scienziata presso la Nasa, ed esperta di scienze planetarie (nel video qui sotto).

Fin da bambini ci viene spesso detto che il Sole c’è di giorno e la Luna e le stelle di notte. Anche nei libri e nei film ci viene mostrata questa teoria. Non solo, anche il meteorologo che vediamo in tv, usa il sole come simbolo per il giorno e la luna per la notte.

In realtà la Luna trascorre nel cielo diurno quasi tanto tempo quanto la notte. Devi solo guardare un po' meglio per vederla. Allora perché a volte si vede durante il giorno?

La risposta è piuttosto semplice

La Luna e le stelle sono sempre da qualche parte nel cielo, ma non sempre possiamo vederle.

La Luna non ha luce propria

Pensiamo al motivo per cui possiamo vederla di notte. A differenza del Sole, la Luna non crea luce propria. Possiamo vederla solo perché la luce del Sole si riflette sulla sua superficie. Anche le stesse sono sempre lì, nel cielo. Non possiamo vederle perché il cielo è troppo luminoso.

L’intera faccia della Luna

Durante la Luna piena il nostro satellite è opposto al Sole. Ecco perché possiamo vedere la sua intera faccia che riflette la luce del Sole. Succede quando durante la rotazione della Terra, la Luna sorge mentre il Sole tramonta, ma solo in quell'unico giorno del mese.

Cucù? Ci sei?

Durante la Luna nuova, il nostro satellite si trova tra il Sole e la Terra e il lato illuminato dal Sole, è rivolto lontano dal nostro pianeta. Ciò significa che la Luna è sempre lì, ma non possiamo vederla durante il giorno, perché tutta la luce del sole viene riflessa lontano da noi.

Man mano che la luna continua nella sua orbita attorno alla Terra, lontana dal Sole, è visibile parte della sua superficie illuminata dal sole. Questo è il motivo per cui la luna a volte appare come una falce o mezzaluna.

Qual è il momento migliore per vederla di giorno?

Sicuramente quando è nelle fasi del primo e dell'ultimo quarto (a 90 gradi dal Sole) perché è in quel momento che possiamo vedere metà del suo lato illuminato mentre il Sole è ancora alto. A metà della sua orbita è “dietro” la Terra rispetto al Sole, in questo momento possiamo vedere l'intera superficie illuminata dal Sole. Questo fenomeno è noto come Luna piena, ma visibile solo di notte.

L’eclissi lunare

Di solito, la Luna viaggia con un angolazione che consente comunque alla luce solare di raggiungerla quando si trova dietro alla Terra. Ma alcune volte all'anno passa dietro alla Terra con un angolo preciso dove nessuna luce può raggiungerla. Questa è quella che viene chiamata un'eclissi lunare. L’eclissi quindi avviene quando raggiunge il punto della sua orbita nel quale si trova perfettamente allineata con il Sole e la Terra, in modo da nascondersi dalla luce del Sole dentro l’ombra della Terra. Se l’allineamento non è perfetto, l’eclissi è parziale o di penombra.

Perché cambia colore?

Quando si trova sull'orizzonte l’atmosfera terrestre sta indirizzando verso il nostro satellite una particolare porzione dello spettro elettromagnetico. Il caratteristico colore rosso è dato dalla rifrazione della luce da parte dell’atmosfera terrestre. Le minuscole goccioline di vapore acqueo presenti nell’atmosfera producono una deviazione della luce, tanto maggiore quanto minore è la sua lunghezza d’onda: perciò, la luce blu (lunghezza d’onda minore) viene deviata più di quella rossa.

Ma non lasciarti ingannare. La luna è sempre dello stesso colore. È diversa quando a condizioni atmosferiche diverse.

Fonti: Nasa; Inaf