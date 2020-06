Margherita Hack: la signora delle stelle

Stampa

«Sono nata il 12 giugno 1922 in una città bellissima, Firenze. Non ci crederete ma il caso ha voluto che la strada dove sono nata si chiamasse proprio via Centostelle», così Margherita Hack, la grande scienziata e astrofisica, amava ricordare le sue origini.

CHI ERA MARGHERITA HACK?

La sua vita è piena di aneddoti e curiosità, a partire dal fatto che la sua famiglia era vegetariana e, quindi, anche lei non ha mai mangiato carne in vita sua! E poi Margherita amava troppo gli animali per poterne cibarsene, in particolar modo adorava i gatti, i suoi grandi amici a quattro zampe che le hanno fatto compagnia per tutta la vita.

CHI L'HA DETTO CHE SCIENZA E SPORT NON VANNO D'ACCORDO?

Margherita è stata sempre una bambina diligente e studiosa, dopo le scuole medie proseguì gli studi al liceo classico e poi, nonostante gli studi umanistici, si laureò in fisica. Margherita però non stava sempre sui libri, era anche una grande sportiva! Infatti, negli anni dell’università, tra il 1939 e il 1945, vinse diversi campionati nazionali. Ha giocato a lungo a pallacanestro e potè vantare di essere campionessa di salto in alto (il suo record fu di 1.50 m) e in lungo ( il suo record fu di 5,20 m!). Da non dimenticare la sua grande passione per la Fiorentina, la squadra della sua città, di cui era tifosissima e l'amore per la bicicletta.

LA PASSIONE PER LE STELLE

Iscritta alla facoltà di Fisica, Margherita scoprì la passione per l'astrofisica e cominciò a studiare le stelle. Si laureò nel 1945, anche se con una votazione non proprio eccellente - 101 su 110 - ma non le interessava essere la prima della classe.

Dopo la laurea iniziò a lavorare all'Osservatorio astronomico di Arcetri, di Firenze, dove si occupò di spettroscopia stellare, il suo principale campo di ricerca. Margherita si concentrò sullo studio di un particolare tipo di stelle, chiamate Cefeidi variabili, incredibilmente brillanti e dette variabili perché la loro brillantezza cambia nel corso del tempo.

I SUOI STUDI SONO STATI IMPORTANTI PERCHÉ

La sua storia scientifica iniziò appunto con la tesi di laurea sulle stelle variabili, le Cefeidi «Sono stelle caratterizzate dall’estrema regolarità delle loro variazioni luminose», spiegava la Hack in uno dei suoi libri divulgativi, e «la loro grande importanza consiste nel fatto che c’è una stretta relazione fra il periodo di variabilità e il loro splendore intrinseco» continuava l'astrofisica.

E proprio grazie a quelle osservazioni, oggi, le stelle di questo tipo sono considerate punti di riferimento fondamentali per misurare la distanza delle galassie alle quali appartengono e, per di più, le distanze trovate con questo metodo sono considerate tra le più accurate attualmente possibili. Inoltre, un altro grande contributo scientifico di Margherita Hack riguarda l’astronomia agli ultravioletti: guardare lo spazio ai raggi ultravioletti significa poter osservare fenomeni altrimenti invisibili come oggetti molto caldi, per esempio le stelle nascenti o quelle che stanno per morire.

LA PRIMA DONNA A DIRIGERE UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO

Margherita Hack è stata la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987, ha insegnato astronomia all’Università di Trieste (per poi diventare direttore del dipartimento) ed è stata membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dei gruppi di lavoro dell’ESA e della NASA. Nel 1995 due astronomi hanno dato il suo nome a un nuovo asteroide: 8558 Hack. La donna delle stelle è morta il 29 giugno 2013.