Cos’è un anno luce?

Stampa

Shutterstock

“La stella Proxima Centauri si trova a 4,2 anni luce dalla Terra”. Una frase in apparenza semplice. Ma che cosa significa esattamente "anno luce"?

UN'UNITÀ DI MISURA

Tutto nasce dall'idea di semplificare i calcoli e i testi quando sono in gioco le enormi distanze astronomiche. Ecco perché quelle distanze si esprimono in anni luce anziché nei consueti km.

L'anno luce indica, in km, la distanza compiuta in un anno dalla luce. Ed è un numero così grande che viene usato come unità di misura delle distanze spaziali. L'anno luce, in italiano viene abbreviato con a.l.

In inglese con l.y. (ossia light year).

Quanti km percorre la luce in un anno? La velocità della luce (nel vuoto) è di 299mila 792 virgola 458 chilometri al secondo (di solito viene arrotondato a 300mila km/sec). Perciò, in un anno, la luce percorre circa 9mila 500 miliardi di km. Questo numero, ossia questa distanza, è esattamente 1 anno luce.

Ma torniamo alla frase all'inizio dell'articolo...

Siccome la stella Proxima Centauri dista da noi circa 4,2 anni luce potremmo anche dire che è lontana 4,2 x 9mila 500 miliardi di km. Ossia più di 37mila miliardi di km! Come vedete è un numero piuttosto difficile da ricordare e da scrivere al posto del semplice “4,2 a.l.”.

MINUTI E SECONDI LUCE

Per distanze più brevi si possono usare il secondo luce o il minuto luce, che indicano le distanze compiute dalla luce in secondi o in minuti.

Per esempio: il Sole dista dalla Terra 8,33 minuti luce. Plutone dista dalla Terra circa 5,4 ore luce.

La nostra galassia, la Via Lattea, ha un diametro di circa 100mila anni luce e perciò, per percorrerla tutta, un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce impiegherebbe 100mila anni!

STELLE E PARSEC

L'anno luce però non è l'unica unità di misura utilizzata dagli astronomi per calcolare le distanze.

Per vedere quanto sono lontane le stelle dalla Terra, ad esempio, si utilizza il parsec. Questa è un'unità di lunghezza piuttosto complicata che però, alla fine dei conti, corrisponde a circa 3,26 anni luce.