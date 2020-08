Stelle cadenti di San Lorenzo: scopriamo le Perseidi

Stampa

Il 10 agosto è San Lorenzo, da sempre chiamata la notte delle stelle cadenti. Tutti gli anni ci ritroviamo a fissare il cielo notturno cercando di scovarne il maggior numero per esprimere e vedere realizzati i nostri desideri più segreti. Sarebbe bello se fosse davvero così! Questo evento ricco di magia, in realtà è un fenomeno naturale tutto da scoprire ed è comunemente noto come pioggia delle Perseidi.

La cosa interessante è che la notte delle stelle cadenti non è affatto una sola e non accade il 10 di agosto. La pioggia di Perseidi comincia infatti verso la fine di luglio e di solito termina oltre il 20 agosto: prepariamoci per tempo a gustarci questo bellissimo evento!

UN MITO DA SFATARE

Prima di tutto una precisazione: le stelle cadenti non sono stelle!

Sono meteoriti che entrano nell'atmosfera attratte dalla forza di gravità della Terra. Cadono a una velocità pazzesca, che arriva fino a 59 chilometri al secondo o, se preferite, 210mila km all'ora! Al contatto con l'atmosfera terrestre i meteoriti si infiammano, lasciando una scia di fuoco dietro di sé: per questa ragione sembrano stelle... cadenti. Per fortuna l'atmosfera terrestre fa bruciare completamente questi corpi prima che tocchino il suolo, altrimenti la Terra potrebbe essere tutta bucherellata come la Luna (che, non avendo atmosfera, non pone nessuna resistenza ai meteoriti che ne colpiscono la superficie ).



Questi meteoriti sono uno sciame di particelle solide rilasciate dalla cometa Swift-Tuttle, che ha un nucleo di circa 10 km e passa in prossimità della Terra ogni 133 anni. Questo sciame meteorico viene chiamato delle Perseidi perché il punto nel cielo da cui sembra provenire si trova precisamente all'interno della costellazione di Perseo. Questi meteoriti sono unorilasciate dalla, che ha un nucleo di circa. Questo sciame meteorico viene chiamato delleperché il punto nel cielo da cui sembra provenire si trova precisamente all'interno della costellazione di

COME CERCARE LE METEORE

Per cercare le meteore utilizzate la mappa qui sotto. Il tondino bianco è il radiante, cioè il punto dal quale apparentemente provengono le stelle cadenti. Se avete difficoltà a trovare la costellazione di Perseo , cercate prima la caratteristica e più facilmente visibile " W " piegata della costellazione di Cassiopea, la sua vicina di cielo. E da lì muovete lo sguardo verso il basso per fino a incrociare Perseo.