Qual è la differenza tra calore e temperatura?

Nel linguaggio quotidiano, i concetti di calore e temperatura non sempre vengono utilizzati correttamente. Eppure tra di loro intercorre una bella differenza? QUALE?

Il calore infatti è una forma di energia, mentre la temperatura è la proprietà che misura la quantità di calore di un corpo o una sostanza!

Ma spieghiamo un po' meglio...

CALORE

Il calore è forma di energia termica, che viene trasferita tra due corpi che si trovano a temperatura differente. Il calore dunque è un'energia che "si trasferisce", cioè un'energia di transito.

NOTA: Un corpo a temperatura più alta può trasferire calore ai corpi con temperature più basse, ma non può avvenire il processo inverso.

Il calore si misura in joule (J), anche se in chimica spesso si ricorre alla caloria (cal), ossia la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di un grammo di acqua distillata da 14,5 °C a 15,5 °C, alla pressione di 1 atmosfera.

TEMPERATURA

La temperatura, invece, è una proprietà che indica lo stato termico di un corpo, ossia lo stato di agitazione delle molecole di cui il corpo stesso è formato.

Infatti, quando ad un corpo viene trasferito del calore, le molecole che lo compongono iniziano a muoversi sempre più velocemente: tale fenomeno dà origine all'energia cinetica (l'energia del movimento). La temperatura dunque è la misura dell'energia cinetica media delle particelle che formano un corpo.

L'unità di misura della temperatura nel Sistema Internazionale è il kelvin (K), che si riferisce alla scala assoluta delle temperature, ma nella vita di tutti i giorni (es: per misurare la temperatura dell'ambiente esterno) si usa molto di più il grado Celsius (°C), riferito alla scala Celsius o centigrada.