Qual è il virus più pericoloso?

I virus (“veleno”, in latino) sono microscopici esseri viventi - entità biologiche, per l'esattezza - più piccoli delle cellule del corpo umano e con la caratteristica di essere parassiti di altri organismi viventi. I virus esistono sia nel mondo animale sia in quello vegetale. Alcuni sono deboli e il nostro sistema immunitario li sconfigge rapidamente. Altri colpiscono solo gli animali, altri ancora, invece, creano all'uomo un sacco di problemi o, addirittura, sono mortali.

Per fortuna, per quasi tutti i tipi di virus abbiamo gli strumenti per combatterli e sconfiggerli. Nei secoli scorsi, però, non era così.

IL PIÙ "ARRABBIATO"

Il virus con la più alta mortalità, prossima, cioè, al 100 per cento delle persone che colpisce, appartiene al virus della rabbia. Può restare nell'organismo umano, senza dare effetti e senza essere riconosciuto, per lunghissimo tempo. Questo tempo si chiama “ periodo di incubazione ”.

Il nostro sistema immunitario, se non viene aiutato da una apposita vaccinazione, non riesce a sconfiggere questo virus.

IL PIÙ LETALE

Il virus che ha ucciso più persone, invece, è probabilmente quello dell’influenza “spagnola”. Poco meno di cent'anni fa in appena sei mesi, tra l'ottobre 1918 e il marzo 1919, uccise tra i 30 e i 50 milioni di persone e ne contagiò un miliardo.

Nonostante si chiami “spagnola”, quest'influenza arrivò dagli Stati Uniti con i soldati che venivano a combattere in Europa durante la I Guerra Mondiale. Viene chiamata spagnola perché furono i giornali di quella nazione i primi a raccontarne gli effetti. La Spagna, infatti, non partecipava alla guerra e i suoi giornali non erano censurati, come accadeva invece a quelli dei Paesi in conflitto.

IL PIÙ CATTIVO

Un terzo virus cattivissimo, famoso, perché è stato protagonista di vari film catastrofici e, negli anni scorsi, di una grave emergenza sanitaria in Africa, è il virus Ebola. È stato scoperto nel 1976 ed è letale per il 50-70 per cento dei contagiati.

Questo virus, originario di alcune regioni dell'Africa Centrale (Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Uganda), viene trasmesso all'uomo dagli animali e la sua aggressività è anche la causa della sua limitata diffusione. Infatti, le persone colpite muoiono così rapidamente che, a un certo punto, l'agente patogeno non trova altri essere umani da contagiare e muore esso stesso.

UN SOSPIRO DI SOLLIEVO

Per Ebola ancora non esiste un vaccino anche se, recenti studi, hanno permesso di produrre un vaccino sperimentale che si è rivelato efficace nel 100 per cento dei casi anche se, per ora, protegge per un tempo limitato a pochi me.