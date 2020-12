Perché la luna piena è più bella d’inverno?

Stampa

Ipa-agency

In questi giorni di tempo sereno in gran parte dell'Italia e di luna piena, la domanda sorge spontanea: perché in inverno il nostro satellite ci appare molto più bello?

Luminosa, grande e visibile più a lungo nel cielo, la luna sembra preferire la stagione fredda a quella calda. Eppure l'inverno è così pieno di pioggia e nuvole che potrebbero limitare la visibilità... Sarà magia o la luna odia il caldo?

Niente di tutto questo, cari focusini, come al solito la spiegazione è puramente scientifica e dipende dal movimento di rotazione della Terra e del suo satellite (la Luna).

Vediamo cosa succede e cerchiamo di capire insieme perché

Le stagioni sono causate dall'inclinazione dell'asse terrestre e dal moto di Rivoluzione della Terra intorno al Sole. A seconda, infatti, dell'inclinazione dell'asse terrestre, i raggi del sole colpiscono diversamente la terra. Se l'asse è più inclinato verso il Sole allora i raggi arrivano più forti e riscaldano di più (estate), mentre quando la terra è più lontana dal Sole i raggi arrivano in maniera più debole e riscaldano meno (inverno).

E la luna? A seconda della posizione della Luna rispetto alla terra se ne possono avere di due tipi: Luna Nuova e Luna Piena.

LUNA NUOVA E LUNA PIENA

La Luna Nuova sorge quando si trova tra il Sole e la Terra e segue lo stesso identico percorso del Sole; la Luna Piena, invece, si ha quando la Terra si trova al centro tra il Sole e la Luna. In questo caso la Luna sorge quando il sole tramonta e tramonta quando il sole sorge.

E allora è facile spiegare perché la luna piena è più bella e luminosa nelle notti d'inverno. Poiché le notti d'inverno sono più lunghe, la Luna rimane più tempo nel cielo e trovandosi nella parte opposta al Sole riflette interamente sulla Terra la luce che riceve.

Ecco perché d'inverno la luna piena è come un sole d'estate: è in cielo per molto tempo e segue una traiettoria alta nel cielo. Guarda il video e scopri di più!

VIDEO: PERCHE' LA LUNA PIENA E' PIU' BELLA IN INVERNO

(il video è in inglese ma puoi attivare i sottotitoli)