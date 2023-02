Perché gli uomini non hanno gli occhi gialli come i gatti?

Stampa

Diremmo che gli uomini non hanno gli occhi gialli perché a loro non serve vedere bene al buio come ad alcuni animali. È la prima risposta che ci viene in mente vero? Vediamo cosa c'è di vero nello specifico.

A determinare il colore giallo delle iridi sono le lipofuscine, un pigmento giallo (presente anche su pelo e pelle) con proprietà auto fluorescenti che permettono di vedere bene al buio. Ecco il motivo per cui alcuni animali hanno gli occhi gialli, come il gatto, il gufo o la civetta.

Le lipofuscine sono presenti anche nell’uomo, ma in minore quantità rispetto alla melanina, che quindi prevale nell’influenzare il colore di pelle, capelli e occhi. Infatti Il colore dei nostri occhi dipende proprio dalla melanina, un pigmento di per sé incolore presente nell’uomo su pelle, capelli e anche nell'iride.

Questione di riflessi. L’iride è una membrana, e funziona come uno schermo che, in base alla quantità di melanina presente, riflette la luce in maniera diversa. Gli occhi con minor quantità di melanina riflettono la luce azzurra, quelli che ne hanno di più hanno un colore che va dal verde al castano scuro.

Occhi "incolori" come il mare. Il colore del mare funziona in maniera simile a quello degli occhi: di per sé il mare è fatto di acqua, e quindi è incolore.

Noi però lo vediamo colorato perché riflette la luce naturale, e, in base al tipo di fondale, alle ore del giorno o al clima, cambia colore da azzurro a verde scuro.

Photoshop. In natura, esistono uomini o donne con iridi dal colore ambrato, che presentano cioè una quantità di lipofuscine leggermente superiore alla media, da cui risulterà un castano con riflessi color ambra. Gli occhi gialli delle foto che trovate in rete, quindi, sono dovuti a ritocchi con Photoshop, oppure alle lenti lenti a contatto colorate.