Perché dentro gli igloo non fa freddo?

Perché dentro all'igloo non fa freddo e ci si può vivere e addirittura spogliare? E' un fenomeno molto strano, ma solo apparentemente. Quando pensiamo al ghiaccio immaginiamo immediatamente un materiale freddo e ostile e soprattutto che si scioglie velocemente. E se dovessimo pensare di vivere dentro una casa di ghiaccio il freddo non solo lo immaginiamo ma proprio riusciamo a sentirlo. Niente di più sbagliato.

Gli igloo, le tipiche casette di ghiaccio del Polo Nord non sono assolutamente fredde. Anzi all'interno si sprigiona un bel calduccio che fa vivere armoniosamente i suoi abitanti.

Come mai? Scopriamolo insieme.

Gli igloo sono casette a cupola fatte di mattoni di ghiaccio e ancora oggi sono la principale costruzione degli Inuit, gli abitanti del Polo Nord. Questi speciali mattoni di neve contengono aria ed è proprio l'aria a creare una barriera termica che impedisce al calore di disperdersi all'esterno. Ma come si fa a riscaldare una casa di neve senza né stufe né termosifoni?

Si riscalda con il calore umano

Bastano, infatti, due persone per sprigionare, col proprio calore corporeo, una temperatura interna di 15 gradi, e 15 gradi sono davvero tanti considerate le temperature del Polo! Naturalmente il calore è direttamente proporzionale al numero di persone che vi abitano: più si è più si sta caldi! Per secoli, infatti, queste ingegnose abitazioni hanno permesso di vivere agli Inuit, il popolo dell'Artide .

Una curiosità? Se all'interno degli igloo si accende un fuoco, la casa non si scioglie (inoltre qui trovi un video su come accendere un fuoco col ghiaccio). Gli igloo sono formati da due elementi che hanno una capacità termica diversa: il ghiaccio dei mattoni e l'aria. L'aria calda del fuoco, quando arriva alle pareti di ghiaccio si raffredda velocemente impedendo ai mattoni di sciogliersi!

A proposito, cosa fanno dodici eschimesi in un igloo?

... un eschianno ... :)))))

