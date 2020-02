Lo sapevi che: la margherita non è un fiore?

Stampa

La margherita, il fiore che sfogliano gli innamorati per sapere se il loro sentimento è corrisposto...Non è un fiore!

PERCHÈ?

Può sembrare strano, ma dal punto di vista botanico la margherita non è un fiore, ma un'insieme di tanti piccoli fiori, raggruppati in un insieme che si chiama "capolino".

Ma margherita infatti, così come il girasole o il carciofo, appartiene alla categorie delle cosiddette piante composite, ossia dei vegetali che non portano sullo stelo un singolo fiore, ma tutta un'infiorescenza di molti piccoli fiorellini (come un grande mazzo naturale) che attira gli insetti e favorisce l'impollinazione.

Se infatti qualche curioso osservasse una margherita da vicino (magari con la lente d'ingrandimento), noterebbe che all'interno del capolino sbucano piccoli fiori tubolosi, cioè "a forma di tubo", mentre all'esterno, osserverebbe che quelli che noi chiamiamo comunemente petali, in realtà sono fiori ligulati, che si estendono verso l'esterno come tante piccole linguette.

LINGUAGGIO DEI FIORI

Al di là di certi "tecnicismi", la margherita viene considerata un fiore a tutti gli effetti, tanto da essere una delle protagoniste più apprezzate e utilizzato nel cosiddetto "linguaggio dei fiori". Ad essa è infatti associato il concetto di "verità", simboleggiato dal candore dei petali.