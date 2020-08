Le spiagge più strane e colorate del mondo

Stampa

Viaggiamo insieme nelle spiagge più strane e colorate del mondo.

Shark Bay - Australia. La spiaggia degli squali senza... squali

wikicommons

La spiaggia della prima foto si chiama Shark Bay ma in realtà di squali (shark) non ce ne è neanche uno, grazie all'elevata quantità di sale delle acque del mare. La spiaggia è fatta di conchiglie, che si attaccano tutte insieme proprio grazie al sale. E le vongole? Tuffatevi nel mare e le vedrete... senza costume.

Spiaggia rosa di Elaphonissi - Creta, Grecia

wikicommons

La sabbia qui è fatta di tanti pezzettini di coralli. Guai a prenderne un po' per portarsela a casa come ricordo, magari chiusa in una bottiglia: spunta subito un poliziotto che vi fa subito restituire il maltolto alla natura.

Hyams beach, Australia. La spiaggia che sembra neve.

wikicommons

Qui la spiaggia è talmente bianca che sembra neve. E' entrata nel Guinness dei primati come la spiaggia più bianca del mondo.

Glass beach, California: quando dai rifiuti nasce una spiaggia colorata

wikipedia

Dopo decenni di bottiglie lasciate abbandonate in riva al mare, questo posto è diventato una spiaggia protetta. L'acqua e le intemperie hanno trasformato i cocci di vetro in sassi colorati, trasparenti e levigati.

Sabbia nera dell'isola di Batu Puthi, Singapore

La sabbia nera di spiagge come questa, o quella di Santorini, in Grecia, per esempio, è di origine vulcanica: in pratica è lava sgretolata.

Goa beach, India: le mucche possono entrare

In India le mucche sono considerate animali sacri, quindi se le portano anche in spiaggia, come facciamo noi con i nostri amici cani: niente di strano.

Maho Beach, Caraibi

In questa spiaggia caraibica invece non c'è bisogno di portarsi degli amici: c'è già, tutto il giorno, l'ingombrante compagnia degli aerei.

Direttamente dall'inferno: kaihalulu beach, Hana (Hawaii)

wikicommons

La sabbia di questa spiaggia è rossa come il fuoco: al tramonto poi sembra diventare una distesa di fiamme.

Tra le spiagge più strane c'è quella dei cristalli verdi: Papakolea beach, Hawaii

wikicommons

Sembra un prato, ma è spiaggia di colore verde. Non ci credete? Guardiamola più da vicino.

wikicommons

Il colore di questa sabbia è dato dall'olivina, un minerale di origine vulcanica trasportata sulla riva dal vulcano di fronte alla spiaggia, il Pu'u Mahana.

La spiaggia con le uova dei dinosauri, Keokohle beach