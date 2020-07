Record: le 10 cascate più alte del mondo

Stampa

7 - Balåifossen - Norvegia - 850 metri Eccoci ancora in Norvegia, con la seconda cascata più alta di questa Nazione (e in Europa) e la sesta al mondo.

6 - Vinnufossen - Norvegia - 865 metri Siamo in Europa e questa è la cascata più alta in questo continente. Si trova in Norvegia ed è molto ammirata dai turisti grazie alla sua conformazione particolare ramificata.

4 - Olo'upena Falls - Hawaii - 900 metri Queste cascate si trovano sulla remota isola hawaiana di Molokai. Anche questa cascata è inaccessibile, dato che da entrambi i lati è circondata da montagne. L'unico modo per vederla è noleggiare un'imbarcazione o in volo.

3 - Tres Hermanas - Perù - 914 metri Voliamo in Perù per una cascata che potremo guardare solo in fotografia. Nota come Cataratas las Tres Hermanas (cascata le tre sorelle, in spagnolo), questa meraviglia della natura è chiamata così per i tre livelli distinti che interrompono il flusso d'acqua. Non è visibili ai turisti, dato che si trova nel mezzo della foresta amazzonica e in un parco naturale protetto, l'Otishi National Park.

2 - Tugela Falls - Sud Africa - 948 metri Andiamo dall'altra parte del mondo per scoprire le cascate che si aggiudicano il secondo posto in classifica. Con 948 metri di altezza, ecco le Tugela Falls, in Sud Africa. Le cascate sono composte da cinque livelli differenti. Sono una meta turistica molto gettonata del posto ed è possibile raggiungerle a piedi.

1 - Angel Falls - Venezuela - 979 metri Salto dell'Angelo, Angel Falls, Salto Angel. Chiamatelo come volete, ma questa cascata, in Venezuela, si aggiudica il primato della più alta del mondo. Vi ricordate il cartone animato "Up"? Le cascate Paradiso? Se guardate l'immagine della foto, assomigliano tantissimo a l'obiettivo dei protagonisti del cartoon, Carl e Russel. E proprio dal Salto Angel prendono spunto. Il Salto dell'Angelo è alta 979 metri e le sue acque precipitano senza interruzioni per ben 807, dall'altopiano della montagna Auyantepui. Il nome deriva dal suo scopritore, Jummy Angel, pilota americano. Per gli indigeni del posto era una montagna sacra, dal nome “Parakupa-vena”. Si trova nel Parco Nazionale di Canaima e ci sono solo due modi per visitarla, essendo nel bel mezzo della foresta: sorvolando l'area dall'alto o effettuando una escursione in barca sul fiume.

Le cascate sono uno spettacolo naturale mozzafiato. E più sono alte, più sono belle. Ecco le cascate più alte del mondo!

Questa cascata si trova nel Fiordland National Park della Nuova Zelanda. L'acqua sgorga da un lago di alta montagna, il lago Browne, che si riversa nel fiordo6 sottostante.

A vedere le altre sembra piccolina, ma anche questa cascata è di tutto rispetto: ben 840 metri! Per questo si posiziona al nono posto di questa classifica di cascate più alte al mondo. Questa meraviglia si trova nel Princess Louisa Marine Provincial Park ed è la più alta del continente Nord Americano.

Torniamo alle Hawaii con queste cascate spettacolari molto simili alle Olo'upena. Anche loro si trovano sull'isola Molokai.

