Il luogo più vicino a Mosca in cui è possibile avvistare l’aurora polare è la regione di Murmansk, la più grande città del mondo oltre il Circolo Polare Artico. Per un'escursione su una slitta trainata dai cani, a Lovozero c’è l’Husky Park.

Per vedere l’aurora boreale in Norvegia i luoghi dove si vede meglio l'aurora boreale sono le isole Svalbard, nel mezzo dell’Oceano Artico, dove la notte polare dura da novembre a febbraio. Si organizzano diversi safari in motoslitta sotto le luci dell’aurora.

FINLANDIA, negli igloo di ghiaccio Tra i posti migliori dove si vede l’aurora boreale in Finlandia c’è Rovaniemi, in Lapponia: si possono organizzare ciaspolate sulla neve oppure guardare il cielo rimanendo al caldo, per esempio negli igloo di vetro realizzati apposta per questo spettacolo.

Quali sono i posti del mondo dove si vede l'aurora boreale? In questo periodo dell'anno infatti, uno degli spettacoli più belli è tutto naturale ed è appunto l'aurora boreale. Si può guardare in diversi posti del Nord, per esempio in Islanda. Ma ci sono alcuni punti dove l'aurora boreale si vede meglio.

Per esempio, uno dei posti migliori al mondo dove si vede l'aurora boreale è il Canada: gran parte di questo paese si trova nel cosiddetto Aurora Oval, l’area dove appare l’aurora boreale. Yellowknife è tra i posti migliori al mondo in cui vedere l'aurora boreale.

Il Churchill Northern Studies Centre invece, a Manitoba, è un centro di ricerca dove si tengono approfondimenti su tutto ciò che riguarda l’aurora boreale, per esempio il modo migliore per fotografarla. C'è anche una livecam per gli avvistamenti e un osservatorio: una cupola riscaldata nella parte superiore del palazzo.

In Svezia un posto per vedere l’aurora boreale di trova nella Lapponia svedese: si chiama Aurora Sky Station, ad Abisko, ed è una stazione d’osservazione raggiungibile in seggiovia.

NORVEGIA e Finlandia per vedere l'aurora boreale in maniera "alternativa"

