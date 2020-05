Dieci cose che non sai sugli alberi

Credits: Ipa-agency

ESISTONO ALBERI COLORATI? In autunno, in alcune regioni del Nord America le chiome degli alberi prendono tonalità gialle e rosse così accese che molti Stati pubblicano bollettini per seguire le variazioni cromatiche del fogliame. In Giappone, durante la fioritura dei ciliegi, milioni di persone si ritrovano nei parchi a mangiare e bere sotto gli alberi. Tv e giornali pubblicano le previsioni... di fioritura.