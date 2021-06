Costa, riva e spiaggia: qual è la differenza?

Stampa

Shutterstock

Lo sapevate che costa, riva spiaggia non sono affatto sinonimi? Già, non sono la stessa cosa anche se, tecnicamente quando andiamo in spiaggia ci rechiamo sulla costa e per fare il bagno ci dirigiamo verso la riva. Ecco qual è la la sostanziale differenza tra questi termini...

SPIAGGIA

La spiaggia è composta da un accumulo di sedimenti non consolidati (sabbia, ghiaia, ciottoli, ecc.). Si estende dalla linea della marea medio-bassa per qualche tratto con distinte caratteristiche "fisico-geografiche": ad esempio dalla scogliera o dalle dune fino al punto in cui inizia la vegetazione permanente.

COSTA

La costa (detta anche litorale) una striscia di terra di lunghezza e larghezza indefinite (possono essere decine di chilometri). Essa si estende verso l'interno partendo dalla riva del mare, è la prima parte del terreno e la "linea di demarcazione" tra acqua e terra.

Nei libri di geografia e negli atlanti si utilizza questo termine per indicare le ampie zone di terra emersa che si affacciano su mari e oceani,

RIVA

La riva invece è il termine generico che indica la striscia di terra che delimita qualsiasi specchio d'acqua naturale, che sia un fiume, un lago o, per l'appunto, un mare. Può essere coperta dalle maree e dalle onde. Una costa di materiali non solidi è di solito chiamata spiaggia.