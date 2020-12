Che cos’è il vento?

Stampa

Shutterstock

Confortevole amico che ristora nelle serate estive o dispettoso burlone che fa volar via i cappellini o i panni stesi nelle mattine di maggio. Leggero come una carezza o più distruttivo di un bulldozer. Tira, fischia, soffia, spira: non sta mai fermo! È il vento, quello spostamento dell’aria che avviene di continuo nell’atmosfera.

PERCHÈ... TIRA VENTO?

Il vento ha molte cause. Tra le più importanti c’è che l’aria che circonda la Terra, benché invisibile, non può lasciare spazi vuoti ed è in continuo movimento. Questo movimento dipende da vari fattori.

L’aria fredda è più pesante e tende a cadere verso il basso, avvicinandosi al suolo. L’aria calda, invece, è più leggera e tende quindi a salire verso l’alto. Avvicinandosi al suolo, dunque, l’aria si riscalda, sale verso l’alto e spinge giù l’aria fredda. Quest’ultima scende... in picchiata e va a occupare lo spazio che si è liberato al suolo: così nasce il vento!

LA MISURAZIONE

Il vento può essere misurato in base alle sue tre caratteristiche principali: velocità (in km/h, in m/s oppure in nodi, una misura usata in ambito navale), temperatura e direzione (che parte dai quattro punti cardinali ma può avere fino a 12 posizioni intermedie). Ecco il perché di nomi quali tramontana (da nord), ostro (da sud), levante (da est), ponente (da ovest) e molti altri!

Per misurare l'intensità dei venti poi, l'uomo ha incentato una specie di... autovelox per il vento: si chiama anemometro. Questo utile strumento servì a stilare una classificazione perfezionata nel 1805 dall’ammiraglio britannico Francis Beaufort, il quale definì una scala per misurare e quantificare il vento in mare. Fu poi adattata per utilizzarla anche a terra.

0-1 km/h --> Calma

2-5km/h -->Bava di vento

6-11km/h --> Brezza leggera

12-19 km/h --> Brezza

20-28km/h --> Brezza vivace

29-38km/h -->Brezza tesa

39-49km/h --> Vento fresco

50-61km/h -->Vento forte

62-74km/h --> Burrasca moderata

75-88km/h --> Burrasca forte

89-102 km/h --> Tempesta

103-117 km/h) --> Fortunale

>118 km/h ---> Uragano

LO SAPEVI CHE...

- La raffica più forte è stata registrata nel 2010 presso l’Isola di Barrow (Australia): ben 408 km/h! Stava passando di lì il ciclone tropicale Olivia che... andava di fretta!

- Le montagne e le catene montuose possono bloccarne il tragitto e modificarne la direzione.

- Gli edifici delle città, se sono molto vicini tra loro, incanalano l’aria in movimento aumentandone la velocità, soprattutto a terra.

- La forza di Coriolis è una “forza apparente” che, in particolari condizioni, può far avvolgere il vento a spirale fino a sviluppare un uragano.

- La forte variazione di temperatura tra il litorale e l’altopiano del Carso è la causa all’origine della famosa bora di Trieste.