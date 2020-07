Quanti litri di sudore produce una persona nella vita?

Stampa

Non è facile calcolare quanti litri di sudore produce una persona in tutta la sua vita. Dipende da molti fattori.

Intanto, cominciamo col dire che il sudore serve ad aiutare il corpo a mantenere la temperatura costante, attorno ai 36,5 °C. Perciò, quando fa caldo o quando si fa attività fisica si suda di più mentre al freddo, o seduti alla scrivania a studiare, si suda molto meno. Per questa ragione d'inverno si tende a bere meno rispetto all'estate, quando i liquidi e i sali minerali dispersi attraverso la pelle con il sudore devono essere reintegrati per mantenere il giusto equilibrio chimico del nostro organismo.

Ecco allora che il nostro cervello ci manda un segnale grazie al quale capiamo di avere sete. E dunque beviamo dell'acqua.

COS'È IL SUDORE?

In termini scientifici, il sudore è un liquido prodotto dalle ghiandole sudoripare della pelle che, nell'uomo, sono distribuite in tutto il corpo (nei gatti e nei cani, invece, solo sui cuscinetti delle zampe).

COSA CONTIENE IL SUDORE?

Il sudore è composto di acqua, urea (è la sostanza che permette all'organismo di espellere dall'organismo gli scarti), colesterolo, ioni (ossia una molecola caricata elettricamente) e altri elementi. Durante uno sforzo fisico, per esempio mentre si gioca a pallone o si corre, il nostro organismo disperde nel sudore anche acido lattico (una sostanza tossica per le cellule, prodotta dal funzionamento dei muscoli).

Ora che sappiamo cos'è il sudore possiamo tornare alla domanda iniziale: quanti litri di sudore produce una persona in tutta la vita?

UN CALCOLO... NATURALE

Come è noto, nelle giornate calde o quando si fa attività fisica si suda di più perché, per mantenere la temperatura del corpo intorno ai 37 gradi, il nostro sistema endocrino aumenta la sudorazione, in modo che l'acqua contenuta nel sudore, evaporando, abbassi la temperatura della pelle e dunque del corpo che, altrimenti, si surriscalderebbe.



Ogni giorno, in condizioni normali, il corpo umano libera sudando (ossia con la traspirazione) poco meno di mezzo litro di liquido. Ma, se si vive in regioni molto calde o se si compiono sforzi intensi e prolungati, si possono perdere fino a 10 litri di sudore!



Chi suda in modo "normale", perciò, in una vita di 80 anni avrà prodotto circa 15 mila litri di sudore!

Mica male, eh!