Ci avete mai pensato? Quanti capelli abbiamo in testa? Mille? Diecimila, un milione? Pensateci un attimo, datevi una risposta e poi continuate a leggere.

La risposta è...

Noi esseri umani abbiamo in testa, in media, circa 110 mila capelli, un insieme molto resistente ! La quantità di capelli cambia un po' secondo i tipi di persone. Per esempio, le persone con i capelli rossi ne hanno un po’ meno, 90 mila, ma sono più spessi. Una persona bruna ne ha 110 mila e una bionda arriva a ben 150 mila. Di tutti questi capelli poi, la stragrande maggioranza continua a crescere, a meno che non si faccia un salto dal parrucchiere (e ce ne siamo accorti durante il lockdown!)

Numeri grandissimi insomma, anche perché - se non insorgono particolare patologie - di capelli ne perdiamo davvero pochi, ai 50 ai 100 giorno.

E DI PELI, QUANTI NE ABBIAMO?

Domanda interessante: sommando ai capelli anche i peli che ricoprono il corpo degli adulti, pure quelli piccolissimi, gli esseri umani arrivano ad averne più di 20 milioni!

Non chiedeteci però quanti peli hanno gli animali, sarebbe troppo difficile a causa delle troppe diversità di dimensione e densità pilifera che hanno!