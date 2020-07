Perché per prendere la mira si chiude un occhio?

Stampa

Ipa-agency

Ma se dobbiamo prendere la mira, perché chiudiamo un occhio? Due non è meglio di uno?

La spiegazione risiede nel complesso funzionamento del nostro corpo!

VISTA E OCCHI "DOMINANTI"

L'occhio destro e quello sinistro mandano al nostro cervello due immagini leggermente differenti: una cosa normale, visto che si trovano in posizioni diverse. Noi, naturalmente, non ce ne accorgiamo e non vediamo due immagini sdoppiate, bensì un'unica immagine.

Infatti il cervello sfrutta la distanza tra un occhio e l'altro per costruire un'immagine vera della realtà, ossia un'immagine in 3D , ottenuta fondendo l'immagine dell'occhio destro e sinistro in un'unica immagine tridimensionale.

Resta però il fatto che i due organi vedono in modo diverso: il cosiddetto occhio dominante (di solito il destro, se non si è mancini), " punta" gli oggetti e comanda la visione, l'altro, invece, completa il campo visivo dandogli profondità.

Solo l'occhio destro, dunque, è allineato con gli oggetti che guardiamo: ed ecco perché conviene prendere la mira con quello, chiudendo il sinistro per non avere elementi di disturbo.

COME SCOPRIRE IL NOSTRO OCCHIO DOMINANTE?

Fate così: con il braccio teso alzate l'indice di fronte a un oggetto distante almeno un paio di metri. Poi, senza muovere il dito, chiudete prima un occhio e poi l'altro: l'occhio dominante mantiene l'allineamento, con l'altro occhio aperto, l'oggetto si sposta di lato .