Perché il nostro corpo ha bisogno d’acqua?

Nessuno può vivere senz'acqua, lo sappiamo. Ma perché, d'estate e quando fa caldo, il nostro organismo ci dice che ha bisogno d'acqua, facendoci provare la sensazione della sete più spesso che durante i mesi freddi?

Quando fa caldo, per mantenere costante la temperatura del nostro corpo attorno ai 36,5 °C, il nostro corpo suda. E sudando perde liquidi, ossia acqua e sali minerali.

Se il nostro organismo (cioè le nostre cellule ) non contiene la giusta quantità di acqua, molte reazioni chimiche essenziali alla vita (spesso favorite dalla presenza dei sali minerali) funzionano male, oppure si bloccano addirittura.

SIAMO FATTI D'ACQUA

Pensa: circa i due terzi del nostro corpo sono formati di acqua.

Questo prezioso liquido serve, per esempio, per trasportare il nutrimento alle cellule (attraverso il sangue) e per portare fuori dall’organismo gli elementi non più utili (con la pipì).

Sotto forma di sudore, infine, l'acqua regola la temperatura corporea perché, evaporando, aiuta a mantenerla costante (altrimenti avremmo la febbre, oppure moriremmo congelati!).Ecco perché d'estate beviamo di più!

Con il sudore eliminiamo molta più acqua di quanta ne eliminiamo alle basse temperature, ossia quando non sudiamo (tanto). Dunque, il nostro perfettissimo organismo ci dice che quel liquido va reintegrato, e ci fa provare la sensazione della sete.