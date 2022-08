Lo sapevi che | Quanto è “vecchio” il tuo corpo?

Stampa

pixabay

Di solito pensiamo che il nostro corpo sia una struttura che ci accompagna dalla nascita fino alla fine dei nostri giorni, subendo un lento e inevitabile “decadimento”. Ma non è del tutto vero: ogni giorno alcune parti dei nostri tessuti si rigenerano, sostituendo altre parti che vengono eliminate. Questo accade non solo per le emergenze, come quando un osso si rompe o la pelle si taglia, ma tutti i giorni, silenziosamente e in modo automatico.

Quindi non hai nessun motivo di sentirti vecchio, perché ci sono parti di te che sono... neonate!

PELLE

La superficie della pelle si rinnova nel giro di poche settimane (2-4). Le cellule si rigenerano 4 volte più velocemente dopo un trauma superficiale.

LINGUA

La superficie della lingua è coperta da circa 9.000 papille gustative, ciascuna delle quali è composta da cellule che si rinnovano ogni 10-15 giorni.

OCCHI

Solo la parte superficiale del tessuto corneo si rinnova velocemente (il ricambio totale avviene ogni 7-10 giorni) e, se danneggiata, può ripararsi nel giro di 24 ore. Ma il resto del tessuto degli occhi non cambia nel corso della nostra vita: ecco perché, col passare degli anni, la vista può degenerare e, se abbiamo bisogno degli occhiali, solamente un intervento chirurgico ci può salvare.

CIGLIA SOPRACCIGLIA

Le sopracciglia (così come le ciglia) vengono rinnovate circa ogni 6-8 settimane. Ma se vengono depilate crescono molto meno velocemente!

CAPELLI

Anche se molto dipende dallo stato di salute, dall’età e dal sesso, in media i capelli crescono 0,5 mm al giorno. L’età media di un capello è 6 anni nelle donne, 3 negli uomini.

PELI

I peli del corpo crescono più lentamente dei capelli (solo 0,27 mm al giorno) e vengono indeboliti se strappati alla radice.

UNGHIE DELLE MANI

Le unghie delle mani crescono circa 3,5 mm al mese, tranne quelle dei mignoli che sono più “lente”. Si rinnovano completamente in circa 6 mesi.

UNGHIE DEI PIEDI

In media le unghie dei piedi crescono 1,5-2 mm al mese, quella dell’alluce più velocemente delle altre perché è più ricca di capillari sanguigni.