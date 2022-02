Fa male inghiottire i chewing gum?

Stampa

Sulla gomma da masticare, il chewing gum - detta anche "gomma americana", perché è stata inventata in quel Paese - se ne dicono e se ne sentono di tutti i colori. C'è chi ha paura che si attacchi alle pareti dello stomaco. Oppure che possa essere causa di un'appendicite. O, ancora, c'è chi sostiene che inghiottire il chewing gum faccia male perché rischia di perdersi tra esofago e intestino, impiegando mesi per essere smaltita. Ma è vero?

INGOIARE IL CHEWING GUM FA MALE?

Per fortuna sono tutte preoccupazioni false. Infatti, i rischi a cui andrebbero incontro i consumatori di gomma americana sono uno spauracchio, inventato per convincere i bambini a non masticare (e a non inghiottire) la gomma tanto amata.

Il chewing gum non ha nulla di particolarmente indigesto: per la maggior parte è composto da gomma arabica (una gomma naturale che si estrae dall'albero di acacia) e zuccheri, ossia da sostanze perfettamente digeribili e che vengono degradate dai normali acidi dello stomaco. Luogo dove, peraltro, il chewing gum rimane per poco: nel giro di poche ore viene metabolizzato ed evacuato insieme agli altri scarti alimentari.

Certo, la componente "gommosa" non è il massimo per il nostro stomaco quindi non viene digerita, ma espulsa dal corpo... facendo la pupù.

ESISTONO ALLORA DEI RISCHI?

Qualche rischio in effetti esiste, anche se facilmente evitabile con qualche accorgimento. Oltre alla carie se il prodotto è troppo zuccherato, ingoiare la gomma può com portare il rischio di rimanere soffocati se la "cicca" s'incastra in gola. Per questo bisogna comunque fare sempre attenzione!

Non solo: ingoiare abitualmente la gomma può causare accumuli della sostanza nello stomaco e dunque provocare occlusioni intestinali.

Collaborazione al testo di Niccolò De Rosa